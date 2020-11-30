"جبل تقوق" عرض لفناني جنوب سيناء يشارك بمهرجان "هواة المسرح"

أعلن المخرج جمال مهران، تصعيد العرض المسرحي "جبل تقوق" ليمثل محافظة جنوب سيناء في المهرجان الختامي لهواة المسرح 2020، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية خلال شهر ديسمبر.

وأكد المخرج جمال مهران، في تصريح له اليوم الإثنين، أن العرض تقدمه فرقة المسرح بمركز شباب الساحل بمدينة طور سيناء، وجرى الانتهاء من البروفات الخاصة بالعرض، تحت رعاية محمد فتحي، مدير عام مديرية الشباب والرياضة، وأحمد عبد العزير، وكيل المديرية، ومحمود عبده، مدير مركز شباب الساحل بطور سيناء.

وتابع بأن العرض المسرحي من تأليف شاذلي فرح، موسيقى وألحان أحمد العجمي، إخراج جمال مهران، وبطولة كوكبة من مواهب جنوب سيناء، وهم محمود الهواري، أية الهواري، عبد الله عادل، ألاء السيد، محمود عامر، إيهاب أشرف، عبد الله عبد المنعم، طلال عتريس، مصطفى عاطف.

وأوضح أن أحداث المسرحية تدور حول الصراع بين أهالي إحدى القرى والغجر الذي يقومون بمحاولات مستميتة للاستلاء على القرية، وفرض سيطرتهم عليها من خلال الحيل والمكايد للتخلص من أعيان القرية، لكي تسهل مهمة السيطرة عليها، والعمل يعكس الصراع الأزلي الذي يقوم به الغجر لتحقيق أحلامهم.