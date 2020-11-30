نائلة جبر: نتعاون مع "القاهرة السينمائي" لمنع جرائم الاتجار بالبشر

قالت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، إن التعاون مع مهرجان القاهرة السينمائي في دورته القادمة، لتسليط الضوء على جرائم الإتجار بالبشر ليس التعاون الأول، فمنذ عدة سنوات اشتركنا مع المايسترو سليم سحاب الذي أسس وقتها فرقة موسيقية مكونة من اطفال كان يطلق عليهم حينها أطفال شوارع، لكننا نسميهم بأطفال بلا مأوى، وحاولنا حينها من خلال هذا التعاون تغيير طريقة تعامل هؤلاء الأطفال مع المجتمع إلى طريقة سوية، وكان هذا أول تعاون بين المهرجان واللجنة الوطنية.

وأضافت "جبر"، في حوار مع برنامج "السفيرة عزيزة" من تقديم الإعلامية جاسمين طه زكي، والإعلامية رضوى حسن، والمذاع على شاشة "dmc"، أن فكرة التعاون هذا العام مع النسخة القادمة من مهرجان القاهرة السينمائي، جاءت من خلال أحد الشباب الذين يعملون معها، موضحة أنها كانت مترددة في بداية الأمر، ظنا أن إدارة المهرجان من الممكن ألا تتقبل ذلك، لكنها لمست موافقة وتشجيعا من رئيس المهرجان المنتج محمد حفظي ووزيرة الثقافة، إيناس عبدالدايم.

وأشارت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إلى أنه تم تحديد جائزة مالية لأكثر فيلم يتناول جرائم الاتجار بالبشر، ولكن لأن اللجنة لا تمتلك إمكانيات مادية كبيرة، ولتخطي ذلك نحاول الاعتماد على أعضاء اللجنة من الوزارات والهيئات والمنظمات الدولية، ونتيجة لجدية مصر في مواجهة هذه الجريمة استطعنا توفير جائزة مالية ممولة من منظمات دولية وجهات مانحة.

ومن المقرر أن تشمل فعاليات النسخة القادمة من مهرجان القاهرة السينمائي ندوة وعروضا سينمائية لتسليط الضوء على جرائم الاتجار بالبشر، حيث سيتم عرض فيلم بصوت الفنان آسر ياسين، وفيلم آخر بصوت الفنانة نيللي كريم، واللذين سيشاركان في ندوة تتناول هذه القضية يوم 6 ديسمبر.