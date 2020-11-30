التضامن: وفرنا 3 ملايين فرصة تدريب و60 ألف فرصة عمل للسيدات

قالت الدكتورة أمال زكي، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي لبرنامج "وعي"، إن المرأة العاملة والمتعلمة هي التي تساعد بشكل مباشر في العمل على التوعية في ملف تنظيم الأسرة، ولذلك تم العمل على 60 ألف فرصة عمل للسيدات، و3 ملايين تدريب على إقامة مشاريع تفيدهن، وترفع من المستوى الاقتصادي الخاص بهن، ونساهم في خدمة الحد من الزيادة السكانية، من خلال الجمعيات الأهلية المختلفة، والتي ستكون شريكة مع وزارة الصحة في خدمة تنظيم الأسرة.

وأضافت "زكي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن هناك ندوات، وزيارات رسمية، وزيارات للبيوت من أجل العمل على توعية السيدات فيما يخص ملف تنظيم الأسرة، خاصة أن الاتصال المباشر مهم جدًا مع السيدات، لسماع المشاكل الخاصة بالسيدات أو أي استفسار، ولذلك تسعى الوزارة لعمل ندوات ولقاءات مباشرة مع السيدات من أجل حل أزمة الزيادة السكانية، وتقديم رسائل تنظيم الأسرة.

وتابعت، أن الوزارة تعمل على أكثر من مشكلة أخرى تؤدي للزيادة السكانية، مثل الهجرة غير الشرعية، والزواج المبكر، وصحة الأم والطفل، والتطعيمات، كل ذلك يتم من خلال برنامج "وعي"، والذي يستهدف 12 قضية من القضايا التي تهم الأسرة المصرية.

وأردفت أنه جاري العمل على 3.5 مليون أسرة، ويوجد قاعدة بيانات لهم بكل شيء يخصهم، وهم مستهدفون من قبل وزارة التضامن الاجتماعي، وهناك أيضا مبادرة الرئيس "حياة كريمة" والتي تستهدف القرى الفقيرة، وتسعى أيضا من خلاله الوزارة تقديم كل ما يتعلق بالأسر فيها، من أجل عمل التنمية الشاملة، فضلا عن الرسائل الصحية الخاصة ببرنامج "وعي" التي تُقدم للأسر، من أجل العمل على ملف الزيادة السكانية، الذي يعتبر واحد من الملفات التي تسعى الوزارة لحلها في الفترة المقبلة.