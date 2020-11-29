وزيرة التضامن تفتتح وحدة تضامن وبيت تطوع وفرع بنك ناصر بجامعة الزقازيق

افتتحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وحدة تضامن اجتماعي، ووحدة بيت التطوع، وفرع بنك ناصر بجامعة الزقازيق، خلال زيارتها اليوم الأحد محافظة الشرقية، حيث كان في استقبالها الدكتور عثمان شعبان، رئيس جامعة الزقازيق.

كما شهدت الوزيرة عرضا فنيا لطالبات كلية التربية الفنية بنات، وعرضا موسيقيا لطلاب من ذوي الهمم، كما تفقدت معرضا فنيا لطلاب من ذوي الإعاقة السمعية.

وقامت الوزيرة، في إطار زيارة الجامعة، بتكريم عدد من الطلاب من ذوي الإعاقة المتميزين بالدراسات العليا والماجستير والدكتوراة، فضلا عن تكريم عدد من الطلاب المتميزين علميا ورياضيا من ذوي الهمم.

كما افتتحت الوزيرة المعامل المتخصصة لكلية علوم ذوي الإعاقة، التي تضم معمل التخاطب والتأهيل السمعي، ومعمل التكامل الحسي، ومعمل العلاج الوظيفي، ومعمل العلاج الطبيعي، ومعمل العلاج بالفن، ومعمل تنمية المهارات، ومعمل القياس والتقييم، ومعمل الإعاقة البصرية.

وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعي، بأن وزارة التضامن الاجتماعي تركز على عقد العديد من الشراكات وخاصة مع الجهات الحكومية المختلفة، مشيرة الى أن توجيهات القيادة السياسية تؤكد دائما على أهمية التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة.

وأضافت أن الشراكة أيضا مع المجتمع الأهلي تتوثق يوما بعد يوم، خاصة بعد صدور لائحة قانون تنظيم العمل الأهلي.

وثمنت القباج دور جامعة الزقازيق باعتبارها جامعة رائدة نظرا لكونها تضم كلية علوم ذوي الإعاقة التي تحتل أهمية كبيرة في ظل اهتمام القيادة السياسية بذوي الهمم ودمجهم في المجتمع.

وأشارت إلى أن الزيارة تستهدف تعزيز دور وزارة التضامن الاجتماعي لدى الرأي العام، الذي لا يقتصر على تقديم الدعم النقدي للاشخاص الأولى بالرعاية، ولكن تقديم العديد من الخدمات التي تستهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد، فضلا عن دعم ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وإعادة دمجهم في المجتمع، بالإضافة إلى دعم إشراك الشباب في المجتمع وتنمية وعيهم بخطورة تعاطي المخدرات من خلال بيوت التطوع في مختلف الجامعات.

وأضافت القباج، أن الوزارة تلعب دورا هاما أيضا في التوعية بأهمية تنظيم الأسرة ومكافحة الزيادة السكانية من خلال برنامج "٢ كفاية".

كما تطرقت الوزيرة إلى دور بنك ناصر الذي يقدم العديد من المزايا والخدمات وفرص كبيرة يجب إبرازها داخل الجامعات.

وأشارت إلى أن الشراكة مع جامعة الزقازيق تمثل فرصة عظيمة ومثمرة لكلا الجانبين لتقديم أفضل الخدمات لشباب الجامعة.

وخلال الزيارة، سلم الدكتور عثمان شعبان، رئيس الجامعة، الوزيرة درع الجامعة، تقديرا لدورها ودور وزارة التضامن الاجتماعي في خدمة المجتمع.

وفي هذا الإطار، رحب الدكتور عثمان شعبان، بزيارة وزيرة التضامن الاجتماعي، مشيرا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تقوم بدور هام للغاية في دعم المواطنين الأولى بالرعاية وذوي الهمم.

وأضاف أن افتتاح وحدة التضامن الاجتماعي وبيت التطوع وفرع لبنك ناصر يقدم العديد من الخدمات والمميزات لشباب الجامعة ويعزز دورها العلمي الذي تقدمه لطلابها.