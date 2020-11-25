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محمود مسلم

توقعات طقس 72 ساعة.. رياح نشطة وأمطار خفيفة إلى غزيرة ببعض المناطق

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هبة وهدان
08:24 م | الأربعاء 25 نوفمبر 2020
أمطار

أمطار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر اليوم، توقعات الخبراء، بشأن حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة، في الفترة من الخميس الموافق 26 نوفمبر، حتى السبت الموافق 28 نوفمبر 2020.

ويتوقع الخبراء أن يسود غدا الخميس طقس لطيف نهارا بارد ليلا مائل للبرودة في بعض المناطق ومعتدل في أخرى.

وأضاف الخبراء أن غدا ستسقط  أمطار خفيفة إلى متوسطة في بعض المناطق وغزيرة في مناطق أخرى من القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية.

ونوهت الأرصاد عن وجود رياح نشطة على البحر الأحمر بمناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر ورياح معتدلة تنشط أحيانا في شمال الصعيد.

وتوقع الخبراء أن يشهد طقس الجمعة بمناطق القاهرة الكبري أمطارا خفيفة على بعض المناطق  والوجه البحري وأمطار متوسطة وتزيد غزارة في مناطق السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء.

درجات الحرارة يوم الخميس 26 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 16.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 12.

 

درجات الحرارة يوم الجمعة 27 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 12. 

درجات الحرارة يوم السبت 28 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 12.

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