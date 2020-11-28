توقعات طقس 72 ساعة.. لطيف على كافة المناطق واختفاء الأمطار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان اليوم، توقعات حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة، في الفترة من الأحد الموافق 29 نوفمبر، حتى الثلاثاء الموافق الأول من ديسمبر 2020.

ويتوقع الخبراء أن يشهد غدا الأحد، وجود شبورة مائية صباحا، وطقسا لطيفا على مناطق القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مع وجود رياح معتدلة.

ونوه الخبراء إلى أن مناطق جنوب سيناء وشمال الصعيد، تشهد طقسا لطيفا، معتدلا على جنوب الصعيد.

وأكد خبراء الأرصاد أن مناطق القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، ستشهد في الليل طقسا شديد البرودة، أما جنوب سيناء فتشهد طقسا باردا.

وتتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي على السطح، كما تتأثر بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وتنتهي موجة الطقس البارد غدا الأحد، على كافة المناطق، حيث تشهد القاهرة والوجه البحري والسواحل طقسا لطيفا نهارا، باردا ليلا، معتدل نهارا على مناطق جنوب سيناء وسلال جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة يوم الأحد 29 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 11.

درجات الحرارة يوم الاثنين 30 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 12.

درجات الحرارة يوم الثلاثاء 1 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 12.