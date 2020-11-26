توقعات طقس 72 ساعة.. انتهاء الأمطار الجمعة وأجواء باردة ليلا

أعلنت اليوم هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، توقعات بشأن حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة، في الفترة من الجمعة الموافق 27 نوفمبر، حتى الأحد الموافق 29 نوفمبر 2020.

ويتوقع الخبراء أن يسود غدا الجمعة طقس لطيف نهارا بارد ليلا على مناطق القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء مائل للبرودة نهارا على مناطق السواحل الشمالية الغربية معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

ونوه الخبراء بأن مناطق القاهرة والوجة البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية تشهد أمطارا خفيفة إلى متوسطة.

وأكد خبراء الأرصاد أن تستمر الأمطار السبت على مناطق الوجة البحري السواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء.

وتنتهي موجة الطقس البارد الأحد القادم على كافة المناطق حيث تشهد القاهرة والوجة البحري والسواحل طقس لطيف نهارا بارد ليلا معتدل نهارا على مناطق جنوب سيناء وسلال جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة يوم الجمعة 27 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 12.

درجات الحرارة يوم السبت 28 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 12.

درجات الحرارة يوم الأحد 29 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 16.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 16.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 11.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 12.