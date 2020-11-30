تسليم 24 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين بكفر الشيخ

شهد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، تسليم 24 عقد تقنين أراضي أملاك دولة لواضعي اليد، مع مطالبتهم باستكمال كافة الإجراءات الخاصة بالتقنين، وموافقة الجهات المعنية طبقا للقانون، من خلال تقنية "الفيديو كنفرانس"، بحضور رؤساء المراكز والمدن.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أنه تم تسليم 24 عقد تقنين أراضي أملاك الدولة للمستفيدين من المواطنين، ومن بينهم "15 عقدا بمركز ومدينة بلطيم، و3 عقود بمركز ومدينة دسوق، و6 عقود بمراكز بيلا وسيدي سالم وقلين وبرج البرلس ومطوبس.

وأكد نور الدين، أن الدولة بكامل أجهزتها حريصة على استرداد حقوقها وأيضا التيسير على المواطنين واضعي اليد بنطاق المحافظة، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن إجمالي عقود التقنين التي تم تسليمها للمواطنين من واضعى اليد حتى الآن بلغ 644 عقدا، وأن قرارات التقنين تعد إنجازا وإضافة كبيرة للمحافظة، مشيدا بتضافر جهود كل الجهات التنفيذية في إتمام عمليات وإجراءات التقنين.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أننا نعالج تراكمات سنوات ماضية، وهو ما يتطلب الاهتمام وسرعة التعامل من قبل الوحدات المحلية مع ملفات التقنين والتصالح داخلها بمنتهى الشفافية والنزاهة، لتحقيق الصالح العام، لأننا في صف المواطن قبل كل شيء، ومراعاة ظروف المواطنين الجادين في موضوع التقنين لتحقيق العدل والسلام الاجتماعي، بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضي، وإنهاء كافة المعوقات التي تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء كافة الشروط القانونية.