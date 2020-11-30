نائب الغلابة: "الناس عملتلي دعايا من غير ما أدفع حاجة"

قال أحمد حلمي الشيشيني، عضو مجلس النواب، والذي لُقب بـ "نائب الغلابة" إنه عانى كثيرًا عند تقديمه أوراق ترشحه لمجلس النواب، خاصة أنه كان هناك أشخاص تُعد على أصابع الأيدي الذين كانوا يدعمونه وقتها، ولكن يوم 5 أكتوبر كان يوما فاصلا في حياته، لأنه وجد في مؤتمر خاص به حضره أكثر من 4 آلاف شخص حضروا واقتنعوا بفكره، وبدأ الدعم له.

وأضاف "الشيشيني"، خلال تقديمه برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة" مع الإعلامية لبنى عسل، أن أهالي قريته والقرى المجاورة، بدأوا من يوم السادس من أكتوبر الماضي في دعمه من خلال جلب سيارات ولوحات وغيرها من الأمور المختلفة من أجل عمل دعايا كثيرة له، بدون أن يدفع أي شئ.

وتابع: "دعينا لمسيرة برده، حضر فيها أكثر من 7 آلاف مواطن، و400 سيارة دعم ليا، والناس كانت متعجبة من الدعم الكبير ليا من غير أي فلوس أو أي مصلحة له، الناس صدقتني وكل الناس من كل القرى تجيلي من كل مكان، والحمد لله لحد الآن فيه ناس اشتغلت معايا في الحملة بتاعتي معرفش أساميها".

وأردف أنه حصل على 19 ألف صوت في المرحلة الأولى من الانتخابات، جعلوه يدخل في جولة الإعادة، وبعد دخوله جولة الإعادة، كان متأكدًا أنه سيحصل على المركز الأول، خاصة أنه تلقى دعما كبيرا من مواطنين كثيرين من قريته وقرى مجاورة له، "أنا كل الشرفاء والمحترمين كانوا بيدعموني، وده خلاني على يقين أني هكسب، ده كان فيه شباب بتاخد إجازة من شغلها عشان تيجي وتخدمني وتدعمني، وده خلاني متأكد أني هاكسب، وبشكر كل الناس على أنها دعمتني ووثقت فيا خلال الفترة اللي فاتت".