محافظ البحر الأحمر: تشغيل خطوط الشرب والصرف بالغردقة منتصف فبراير

أعلن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، مساء أمس الإثنين، الانتهاء من شبكات مياه الشرب والصرف الصحى وتشغيل الخطوط بمدينة الغردقة فى منتصف شهر فبراير القادم، ليحقق بذلك حلم أهالى المدينة بالقضاء على أهم المشكلات التى واجهت المدينة لسنوات عدة.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ البحر الأحمر مع رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر ورئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، ليعطى تعليماته بإنهاء كافة الاعمال وتسليم شبكات الصرف الصحى وتشغيل الخطوط فعليا فى موعد أقصاه منتصف فبراير 2021 ، لتصبح المدينة خالية من هذه المشكلة.

وشدد حنفى قائلا على أنه لن يسمح بأى تأجيل فى موعد التسليم ، مشيرا إلى أن أهالى المدينة قد عانوا بما يكفى خلال الأعوام السابقة من عدم تواجد الصرف الصحي بعدد من المناطق، ولا يعقل أن تكون مدينة بحجم ومكانة الغردقة ينقصها بدائيات الخدمات التى تتوافر فى أغلب محافظات مصر.

وأضاف محافظ البحر الأحمر أنه سيعمل على تنفيذ متطلبات الاهالى فى مختلف أوجه مجالات التنمية بالمحافظة، تتحقق فيها ما يطمح إليه أهالى المحافظة لدفع عجلة التنمية، بتنفيذ مشروعات تخدم العملية الاقتصادية وتساهم فى خلق فرص عمل جديدة.

وأصدر اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، قرارا بتخصيص مكافأة مالية قدرها 500 جنيه لمن يقوم بالإبلاغ عن سيارات الردش، من خلال التقاط الصور أثناء قيامها بإلقاء الردش بالأماكن غير المخصصة لها.

وأكد محافظ البحر الأحمر أن هناك تنسيقا مع مديرية أمن البحر الأحمر لضبط السيارات التى تلقى بالردش الناتج عن أعمال البناء والتى تؤثر على السيولة المرورية بالشوارع، مشددا على أنه سيتم توقيع عقوبات رادعة على السيارات المخالفة ومصادرتها.

وأوضح اللواء عمرو حنفى أن مثل هذه التصرفات تؤثر سلبا على المجهود المبذول من قبل أجهزة المحافظة للحفاظ على منظومة النظافة بالمحافظة، والتى يقوم عليها عدد كبير من الجهات المعنية للحفاظ عليها، مناشدا الأهالى التعاون مع الأجهزة المعنية بالإبلاغ عن أى سائق يقوم بهذا الفعل وإرسال الصور ليتم اتخاذ الإجراء القانونى ضده مع رصد مكافأة لمن قام بالإبلاغ عنه