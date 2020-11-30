"صديق" يكشف خطة الدولة لتطوير الأسواق العشوائية

قال المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، إن هناك 1105 أسواق عشوائية على مستوى الدولة، بها 306 ألف وحدة نشاط، ما بين مهني وغذائي ومختلط، وكل محافظة ومدينة معروف الأسواق العشوائية بها.

وأضاف "صديق"، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحقيقة"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، اليوم الإثنين، وتقدمه آية عبدالرحمن، أن الأسواق العشوائية هي مناطق البيع غير المنظمة، مثل سوق "التونسي"، مشيرا إلى أن البديل هو إنشاء سوق آخر منظم، كما حدث في سوق التونسي الذي كانت كلفته حوالي 298 مليون جنيه.

وتابع مدير صندوق تطوير العشوائيات، بأن سوق "التونسي" ضم الباعة الجائلين في سوق الموبيليا وسوق السيراميك، وهذا ما سيحدث في باقي الأسواق، مشيرا إلى أن الأسواق الجديدة بها أنظمة لإطفاء الحريق وكاميرات وأمن، ومؤهلة لأداء دورها، وحتى المستهلك عندما يذهب إليها سيجد سهولة في الحصول على السلع التي يرغب شراؤها.

وأكد، أن التجارة في الحيوانات غير قانونية، وستمنع في الأسواق الجديدة، خاصة وأنها تنقل الفيروسات والأمراض الغريبة، وسيتم منعها.

وأوضح، أنهم رسموا خريطة قومية على مستوى الدولة كلها، بمعايير دولية مناسبة للظروف المناسبة، لتحديد ما هو السوق العشوائي، والمناطق غير الآمنة، ويتم حصر كل شيء من قبل لجان موجودة على الأرض.

وافتتحت محافظة القاهرة منذ أيام، بالتنسيق مع صندوق تطوير العشوائيات، سوق التونسي، الذي شرعت في بنائه منذ عامين، لاستيعاب 5 أسواق عشوائية أسفل كوبري التونسي، وكان عبارة عن عشش وبوص وأعمدة خشب، جاري إزالتها، وتضم أنشطة مختلفة من أثاث وأدوات صحية وألوميتال وخردوات وأدوات مكتبية وخلافه، حيث كان السوق يحوي "من الأبرة للصاروخ" حتى تجارة الحيوانات.

ويستقبل السوق الجديد السيارات التي تنقل بضائع الباعة الذين تم تسليمهم المحال تباعا، وفي انتظارهم فريق من المتابعة الميدانية بأحياء الخليفة والمقطم ومصر القديمة والبساتين.