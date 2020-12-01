التصريح بدفن جثتي طالب طب وعامل طعنهما مريض نفسي بطوخ

صرح المستشار طاهر غنيم، رئيس نيابة طوخ، بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام الأول لنيابات شمال بنها بالقليوبية، بدفن جثتي عامل وطالب بكلية الطب، اليوم، في واقعة طعن 6 أشخاص بقرية السيفا التابعة لمركز طوخ.

وكشفت التحقيقات الأولية في الواقعة تعدي مريض نفسيًا علي 6 أشخاص في قرية "السيفا" التابعة لمركز طوخ، ما أسفر عن مصرع "محمد عبد العليم أحمد" 60 عامًا، عامل، توفى فور وصوله المستشفى الجامعي ببنها، و"ضياء السيد عبد العظيم" 22 عامًا بالفرقة الخامسة بكلية الطب، وإصابة 4 أخرين، بينهم 2 من أقاربه، وبيّنت التحريات أن المتهم خريج كلية العلوم، ويعانى من مرض نفسى منذ فترة وسبق وأن شوهد يمشى فى الشارع ويهذى بكلام غير مفهوم، وأن أسرته حاولت علاجه أكثر من مرة.

فيما عاينت نيابة مركز طوخ جثتى قتيلا الحادث، وأمرت بندب الطب الشرعى لمعاينة الجثث، وبيان سبب الوفاة والأداة المستخدمة فى الواقعة وطلب تحريات المباحث والاستعلام عن حالة المتهم والمصابين لسؤالهم.

تلقى اللواء فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز طوخ العميد تامر موسى يفيد بتعدى مريض نفسي على 6 أشخاص فى الشارع بقرية السيفا دائرة مركز طوخ.

وانتقل اللواء حاتم الحداد مدير المباحث، والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية، وتبين قيام مريض نفسي يدعى "أحمد.ج" بالتعدي على كلا من "محمد عبد العليم أحمد" 60 سنة عامل توفى فور وصوله مستشفى الجامعى ببنها، و"ضياء السيد عبد العظيم" 22 سنة بالفرقة الخامسة بكلية الطب توفى هو الأخر متأثرا بإصابته.

فيما أصيب كلا من "منصور على متولى القزاز" و"أشرف ‘براهيم عطالله" باصابات خطيرة وتم نقلهم إلى مستشفى الجامعة ببنها، فى حالة خطرة كما تم نقل الإثنان الأخران الى إحدى المستشفيات الخاصه للعلاج، وانتقل مدير أمن القليوبية إلى المستشفى لتفقد حالة المصابين، وأمر بتوفير الرعاية الطبيه لهم فورا، فيما تم القبض على المتهم والسيطرة عليه وجارى العرض على النيابة للتحقيق.