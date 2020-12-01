مرشحا النواب بقليوب والقناطر يكثفان الدعاية قبيل الصمت الإنتخابي

كثف المرشحان على مقعد القليوبية الوحيد في جولة إعادة انتخابات مجلس النواب ضمن المرحلة الثانية والمقررة الأسبوع المقبل، تحركاتهما للدعاية وكسب التأييد، قبيل بدء فترة الصمت الإنتخابي، غدا الأربعاء.

ويخوض جولة الإعادة المرشحان "درويش مرعي" عن حزب مستقبل وطن، و"كريم عزت" مستقل، وشهدت الدائرة منافسة شديدة بين المرشحين حيث ركزا على وسائل الدعاية الإليكترونية بإرسال رسائل نصية على الهواتف المحمولة للدعوة للمشاركة والتأييد وكسب ود العائلات الكبيرة في ظل عدم عقد مؤتمرات بسبب جائحة كورونا.

واعتمد "درويش مرعي" مرشح حزب مستقبل وطن في معركته الانتخابية على شعبيته بمسقط رأسه وتاريخه السابق فى مجلس النواب وتقديم خدمات لأهل مدينة قليوب، منها الاهتمام بالمرأة المعيلة ومساعدة الطلاب وتكريم الأوائل منهم وغير القادرين والقرارات العلاجية على نفقة الدولة.

فيما يحظى منافسه "كريم عزت" بتأييد العائلات الكبرى بمسقط رأسه، حيث يغلب علي الدائرة الطابع القبلي، ونظرا لظروف كورونا اعتمد المرشحان على الدعاية الانتخابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والجروبات وتدشين صفحات اليكترونية للاستفتاء وحشد الناخبين للمشاركة والنزول.

من ناحية أخرى، خلا مقعد الدائرة الأولى "بنها وكفر شكر" بعد أن توفى الدكتور جمال حجاج، عضو مجلس النواب، أول أمس، الذي فاز بانتخابات مجلس النواب كمرشح فردى مستقل عن حزب الشعب الجمهوري، ضمن ائتلاف الأحزاب بقيادة مستقبل وطن، جرّاء إصابته بفيروس كورونا وعقب فوزه رسميا من الجولة الاولى لم يمهله القدر الاحتفال مع أهل دائرته.

جدير بالذكر أن الدكتور جمال حجاج خاض انتخابات مجلس النواب عن دائرة بنها وكفر شكر، وحصل على 104041 صوتا ليفوز بأحد المقاعد الثلاثة بالدائرة من الجولة الأولى فيما أصدرت أمانة حزب الشعب الجمهوري بالقليوبية بيانا نعت فيه الدكتور جمال حجاج.