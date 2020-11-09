إعلام القليوبية: انتخابات النواب مرت بسلام بنسبة مشاركة 27.6%

أكد الدكتور رمضان عرفة، مدير عام الإدارة العامة لإعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات، أن انتخابات مجلس النواب بالمحافظة مرت بسلام وبدون أي مشاكل، حيث لم ترصد غرفة عمليات الإدارة أي معوقات تعرقل سير العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات، التي جرت في 1047 لجنة فرعية، و478 مركزاً انتخابياً، موزعين على 11 مركز ومدينة وحي، بلغت 27.6%.

وأشاد مدير عام اعلام القليوبية، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، بإقبال المواطنين على المشاركة في الانتخابات، خاصةً الشباب والمرأة، وهو ما يدل على وعيهم بأهمية المشاركة الإيجابية في رسم مستقبل بلدهم، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة، والتي تتضمن ارتداء الكمامات الواقية، والحفاظ على مسافات التباعد، سواء أثناء الانتظار في الطوابير، أو داخل اللجان.

تابع "عرفة" أن مجلس النواب يتكون من 284 نائباً، يتم اختيارهم بنظام القوائم المغلقة المطلقة، بالإضافة إلى 284 نائباً يتم اختيارهم بالنظام الفردي، بإجمالي 568 نائباً منتخباً، بينهم 142 امرأة، وفقاً لنسبة الـ25% المخصصة لها، فيما يعين رئيس الجمهورية 28 نائباً، بينهم 7 نساء، وفق نسبة الـ5 % المقررة له قانوناً، ليصبح إجمالي عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضواً.

وأظهرت المؤشرات الأولية، التي تم إعلانها صباح اليوم الاثنين، حسم 15 مقعداً بالنظام الفردي من الجولة الأولى، فيما تجري الإعادة على مقعد واحد بدائرة قليوب والقناطر الخيرية، حيث استحوذ مرشحو حزب "مستقبل وطن" على 13 مقعداً، بالإضافة إلى مقعد لكل من "الشعب الجمهوري" و"الوفد".