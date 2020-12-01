التضامن تفتتح مشروع فرصة لـ"سلاسل القيمة للإنتاج الحيواني" بكفر الشيخ

تجري نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، اليوم، الثلاثاء زيارة لمحافظة كفر الشيخ، تستهلها بلقاء اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، بديوان عام المحافظة، إذ تشهد توقيع بروتوكول تعاون وشراكة بين محافظة كفر الشيخ ومؤسسة مصر الخير، لتأسيس مجلس استشاري إقليمي لدعم رؤية مصر 2030.

ومن المقرر أن تتفقد وزيرة التضامن الاجتماعي، جمعية الهلال الأحمر المصري بالمحافظة، والتي تضم مركز العناية المركزة، ومركز الغسيل الكلوي، إضافة إلى حضانة الأطفال المبتسرين، كما تتفقد أيضًا دار حضانة الأمل للأيتام، ودار حضانة الرضع للأيتام.

وتفتتح القباج، خلال الزيارة، مشروع فرصة "سلاسل القيمة للإنتاج الحيواني"، بتمويل من وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك بالتنسيق والتدريب والتنفيذ مع وزارة الزراعة بمدينة بلطيم، حيث ستسلم 620 مشروعًا بتكلفة 15 ألف جنيه لكل مشروع، كما ستتفقد معرض الحرف التراثية والأسر المنتجة والتكوين المهني ومنتجات السجاد والكليم بالمعرض بحديقة صنعاء بالمحافظة.

البرنامج طُرح من أجل إيجاد فرصة عمل للمواطنين القادرين على العمل

وأكدت القباج أنّ البرنامج طُرح من أجل إيجاد فرصة عمل للمواطنين القادرين على العمل وليس أمامهم فرصة للعمل، إضافة إلى تدريب العمالة غير المنتظمة للعمل في القطاع الخاص من مصانع وشركات ليكونوا قوى عاملة في المستقبل.

ويهدف برنامج فرصة لتقديم المساعدة، من خلال الأصل الإنتاجي كتربية الدواجن والمعدات الأخرى أو مكنة خياطة أو ماكينة فشار، ويكون بقرض بفائدة إدارية لا تتخطى الـ5% أو أن يُعاود الشخص إرجاع المبلغ المقترض مرة أخرى كاملًا، وهناك من يقدم لهم الدعم الكامل نظرًا لحالتهم الاقتصادية.

تحويل الأشخاص المنضمين ضمن الشبكة الاجتماعية من العوز الاجتماعي إلى الإنتاج

وتكمن أهداف "فرصة" في تحويل الأشخاص المنضمين ضمن الشبكة الاجتماعية التي تطرحها الدولة، من العوز الاجتماعي إلى الإنتاج والعمل لزيادة الإنتاج، مؤكدًا أنّ "فرصة" خرج من رحم شبكة الحماية الاجتماعية "تكافل وكرامة".