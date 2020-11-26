"مشروعك" يوفر 113 فرصة عمل بتمويل 14 مليون جنيه بالمنوفية

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" ساهم في توفير 113 فرصة عمل لشباب الخريجين خلال شهر أكتوبر الماضي بتمويل 14 مليون و439 ألف جنيه لتنفيذ 92 مشروعا بكافة مدن ومراكز المحافظة وبالتنسيق مع البنوك المصرية.

وأكد محافظ المنوفية على أن مبادرة "مشروعك" تهدف إلى تنمية المشروعات الاستثمارية والمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وإحداث تنمية مجتمعية واقتصادية بنطاق المحافظة، وذلك عن طريق تدريب الشباب على كيفية استغلال مواردهم وخلق "مستثمر صغير جديد"، وكذلك تنمية المجتمع داخل المحافظات والمراكز فضلاً عن إبعاد الشباب عن الظواهر الاجتماعية والسياسية السلبية وتنمية ارتباطهم بالدولة وخفض معدلات البطالة وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة لتمكينهم من المشاركة في سوق العمل وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات المختلفة تنفيذا لرؤية مصر 2030.

على صعيد متصل، وافق اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على غلق 3 مخابز بلدية لمدة شهر بناحية أشمون وبركة السبع؛ وذلك لنقص الوزن فضلا عن عدم تمكين الحملة من تأدية عملها بالإضافة إلى غلق مخبز بلدي بناحية أشمون لمدة ثلاث أشهر لعدم الاحتفاظ بالرصيد الاستراتيجي من الدقيق البلدي.

وأفاد المحاسب عاطف حسن الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية عن شن حملات تموينية بمختلف مراكز ومدن المحافظة أسفرت عن تحرير 241 محضرا تموينيا خلال يومين متتاليين تنوع ما بين 103 محاضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة، و148 محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر والبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات أخرى.