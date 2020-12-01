حملات لرفع الإشغالات والتعديات المخالفة بمدينتي الزقازيق وبلبيس

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف حملات رفع الإشغالات المخالفة المتواجدة على حرم الطريق وبالميادين والشوارع الرئيسية، لفتح الحركة المرورية أمام السيارات، وعبور المواطنين، وإعادة الوجه الحضاري والجمالي للمدن، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

كما كلف المحافظ، رؤساء المراكز بضرورة تكثيف حملات الإزالة علي الأراضى الزراعية، وخاصه الأراضي المجاورة للمناطق السكانية، حفاظا على الرقعة الزراعية داخل نطاق المحافظة.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، شنت رئاسة مركز ومدينة بلبيس حملة لرفع الإشغالات بمشاركة إدارتي الإشغالات والإزالات بالمجلس وشرطه المرافق شملت شوارع (جمعية الجمل/ بورسعيد/ سعد زغلول ) وتم رفع كافة الإشغالات المخالفة وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وشنت رئاسة حى أول الزقازيق بالتعاون مع قسم الإشغالات بالحي، والعميد عاطف هيكل مدير شرطة المرافق حملة لرفع الاشغالات بشارع النقراشى، وأمام القصر الأبيض ونفق المشاة بالمحطة، وميدان عرابي وميدان التحرير، وشارع البوسطة، وشارع مولد النبي، والحلقة، وكوبرى أبو عميرة دون تهاون مع المخالفين.

وشنت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق، حملة موسعة بالاشتراك مع شرطه المرافق، وحي أول وثان الزقازيق، لرفع كل الإشغالات بنطاق المركز، فتم إزالة ورفع كل الإشغالات، بطريق هريه الجديد والقديم، وشارع التجنيد وطريق الزقازيق/ بلبيس، شملت تشوينات وفراشات الفاكهة والخضار والأكشاك المخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي سياق متصل، نفذت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق، بالتنسيق مع الوحده المحلية والجمعية الزراعية بالزنكلون، وقوة أمنية من مركز الشرطة، حملة لإيقاف أعمال بناء سور من الدبش الأبيض على الأرض الزراعية بقرية الزنكلون، وتم إزالة السور بالكامل، ومساواته بسطح الأرض، وتم تسليم الأرض للجمعيه الزراعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.