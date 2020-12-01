"التعليم" تدرس عقد امتحانات الثانوية العامة إلكترونيا للطلاب المسجونين

كشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تدرس عقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021، للطلاب المسجونين إلكترونيا لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأكد المصدر لـ"الوطن"، أنه سيتم حصر أعداد الطلاب الذين يؤدون الامتحانات داخل السجون خلال الفترة المقبلة، من قبل اللجنة المركزية لامتحانات الثانوية العامة، وأيضا طلاب المستشفيات العامة، موضحا أن هناك ضوابط لعقد امتحانات طلاب السجون.

وقال إن الوزارة لن تسمح بعقد لجان خاصة لامتحان الثانوية العامة بمقرات أقسام ومراكز الشرطة أو مديريات الأمن، مشددا على ضرورة الحصول على موافقة المحامي العام بالسماح للطالب بأداء الامتحان، والتقدم لمديرية الأمن التابع لها الطالب بطلب لنقل الطالب لأقرب سجن عمومي على سبيل الأمانة وعودته لمحبسه مرة أخرى بعد أداء الامتحان، وتحرير استمارة تقدم للامتحان بمعرفة ولي أمر الطالب.

وأشار إلى أنه سيتم تسليم الاستمارة للجنة النظام والمراقبة المختصة بعد اعتمادها من الإدارة التعليمية المتقدم عن طريقها الطالب، ويقوم ولي الأمر بتسليم صورة من رقم جلوس الطالب لمصلحة السجون بالإدارة العامة للتعليم والإرشاد الديني.

وأضاف المصدر، أن الوزارة ستبحث خلال الفترة القليلة المقبلة الحلول التقنية لتيسير امتحانات طلاب السجون من خلال تجهيز قاعات في السجون العامة وتوفير أجهزة التابلت للطلاب.

وشدد على أن الوزارة تعمل على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، مؤكدا أن الوزارة ستسمح للطلاب نزلاء السجون العمومية (رجال/نساء) والمؤسسات العقابية بالتقدم لامتحان الثانوية العام للعام الدراسي 2020/2021، والذي يعقد في شهر يونيو المقبل.

وأكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة بدأت فى الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة والمقرر إجراؤها فى 19 يونيو المقبل، مشيرا إلى أن العملية التعليمية بمختلف مدارس الجمهورية تسير بصورة منتظمة، ولا يوجد ما يعوق سير الدراسة، موضحا أنه سيكون هناك تجهيزات على أعلى مستوى للامتحانات لتوفير الجو المناسب لأبنائنا الطلاب.

وقال شوقى، لـ"الوطن"، إن جميع امتحانات الثانوية العامة لهذا العام سيتم تصحيحها إلكترونيا دون تدخل العنصر البشري، موضحا أن الوزارة تعمل على تقديم تعليم عالى الجودة لجميع الطلاب بمختلف الصفوف الدراسية، منوها إلى أن الوزارة حريصة كل الحرص على إستكمال العام الدراسي الجديد وتحدي كل الصعوبات.

وكان الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، قد أكد أن الوزارة قررت أن تكون امتحانات الثانوية العامة القادمة إلكترونية لكافة الطلاب النظاميين وطلاب الخدمات وكذلك طلاب المنازل.

وأوضح الوزير أن الوزارة ستقدم الحلول التقنية لتيسير امتحان طلاب المنازل إلكترونيا وسوف توفر لهم قاعات الامتحانات المعدة تقنيا وأجهزة تابلت أثناء الامتحانات وذلك توخيا لتحقيق تكافؤ الفرص بين الجميع، أما طلاب الإعادة والطلاب فى المستشفيات والسجون فهذا أمر تتم مناقشته حاليا وسوف نعلن القرار النهائى بشأنه قبل نهاية العام.