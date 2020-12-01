بداية من الغد.. تخصيص مستشفى الأحرار بالزقازيق لعزل مرضى كورونا

أعلن الدكتور عبدالكريم العراقي، مدير مستشفى الأحرار التعليمي بمدينة الزقازيق، عن تحويل المستشفى لعزل مرضى فيروس كورونا بداية من الغد، استعدادًا للتعامل مع الموجة الثانية من الفيروس.

وأضاف، في تصريح صحفي، اليوم، أن الحالات المحتجزة بالمستشفى والتي تحتاج لرعاية سيتم نقلها إلى أقرب مستشفى لتقلي العلاج اللازم لحين تماثلها للشفاء، موضحًا أن المستشفى تضم 30 غرفة عناية مركزة و150 سريرا للعزل قابلين للزيادة حسب عدد الحالات، ولفت إلى إتخاذ كافة الإجراءات والإستعدادات اللازمة للتعامل مع الموجة الثانية من الفيروس.

وفي السياق ذاته، عقد الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية ، اجتماعًا، اليوم، مع مديري الإدارات الفنية بالمديرية، ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية عبر تقنية الفيديو كونفراس، لمناقشة خطة جاهزية المستشفيات لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد١٩”.

تناول الإجتماع خطة العمل بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية، والتأكيد علي جاهزيتها لإستقبال وعزل الحالات المشتبة إصابتهم بفيروس كورونا في حالة الاحتياج، مع مناقشة خطة صيانة الأجهزة الطبية بالمستشفيات وصيانة المباني بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية، ومناقشة توافر الاحتياجات اللازمة للمستشفيات من الأكسجين، وشدد وكيل الوزارة علي سرعة سداد أية مديونيات على المستشفيات للشركات الموردة للأكسجين، وسداد مديونيات التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.

وكلف إدارة التفتيش المالي والإداري بالمتابعة المستمرة للمستشفيات، مشددا علي إدارة الطب العلاجي والتخطيط والصيانة، بمتابعة نسب الاستهلاك اليومي، والتأكد من ضبط جميع مخارج الأكسجين وصيانتها، لتقديم الخدمة الطبية للمرضي علي الوجه الأمثل، مع عدم حدوث أي إهدار لكميات الأكسجين، مما يتسبب في إهدار للمال العام.وكيل وزارة الصحة بالشرقية يجتمع بمديري الإدارات الفنية ومديري المستشفيات لمناقشة خطة الصيانة وتوفير احتياجات المستشفيات.