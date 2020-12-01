الخطيب: أردوغان سيرحل في شهور لو عاقب الاتحاد الأوروبي تركيا اقتصاديا

قال الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، مدير تحرير جريدة "الوطن"، إن مصر ستتعرض لخطر إذا لم تحل الأزمة السكانية، "إحنا بنزيد كل سنة مليون وربع في 10 شهور".

ولفت إلى أن أكبر مشروع قومي تحتاجه مصر في الوقت الراهن هو وقف النمو السكاني لأننا في مشكلة حقيقية، "أخشى ما أخشاه لو الدولة تاخد قرار جريء وتصدر قانون بالإلزام بطفلين فقط مثلما حدث في بعض الدول سيكون هذا حلا ناجعا للأزمة، لأن أي حلول أخرى غير وقف الزيادة السكانية والاهتمام بالنمو السكاني أتصور أننا نحرث في البحر".

وأضاف الخطيب، خلال حواره مع الإعلامية هبة ماهر، في برنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية Dmc، أن النمو السكاني المتصاعد الكبير هو "كارثة الكوارث"، مشيرا إلى أن سحب أردوغان لسفينة التنقيب من شرق المتوسط خشية من اجتماع الاتحاد الأوروبي الذي يُقر توقيعه على عقوبات "لو الاتحاد الأوروبي وقع عقوبات تجارية واقتصادية على تركيا أتصور أن رحيل أردوغان سيتم خلال شهور".

وتابع بأن الاتحاد الأوروبي بات يعلم جيدا أن هناك دولة متطرفة تعيش بداخله وهي تركيا، "دولة أصبحت متطرفة والشعب نفسه أصبح متطرفا ويغذي التطرف والكراهية في العالم ويلعب لعبة خطيرة وهي الدين التي تركتها أوروبا منذ مئات السنين في العصور الوسطى، لكن أردوغان يأتي بهذه اللعبة مجددا مرة أخرى".

وأكد أن تركيا مقبلة على شهور سوداء لأن الاتحاد الأوروبي لا يجب أن يترك تركيا بهذا الشكل التي تصنع مشاكل في كل مكان تذهب إليه وليس لها أصدقاء، "حتى الإدارة الأمريكية الجديدة معروف موقف بايدن الواضح، والشهور المقبلة ستكون وبالا على الدولة التركية وللأسف الشعب التركي هو الذي سيدفع الثمن".

وأشار إلى أن تركيا لا يوجد لها حليف، وكل أصدقائها أصدقاء عداء يعني روسيا هي العدو صديق، لافتا إلى أن هناك محاصرة شديدة للمعارضة التركية لأنه خلق أنصارا متطرفين ولم يخلق كيانا سياسيا، و"العدالة والتنمية" هو كيان ديني وعقائدي وليس سياسيا يقبل الاختلاف ويرفضه.