إياتا تطلق وثيقة إلكترونية «للمسافر» لإعادة فتح الحدود الجوية بشكل آمن

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي"إياتا"، وصوله للمرحلة الأخيرة من تطوير "وثيقة إياتا الإلكترونية للمسافر - IATA Travel Pass" الوثيقة الصحية الرقمية التي ستدعم عملية إعادة فتح الحدود وتشغيل قطاع الطيران بشكل أمن.

وبدأت الدول عند إعادة فتح حدودها للسفر الجوي باستخدام فحوصات كورونا للمسافرين كوسيلة للحد من انتشار الفيروس كبديل لإجراءات الحجر الصحي، وستعمل الوثيقة الإلكترونية الجديدة من "إياتا" على إدارة وتوثيق التدفق الآمن للمعلومات المتعلقة بالفحوصات أو اللقاحات اللآزمة بين الدول وشركات الطيران والمختبرات والمسافرين.

ودعا الاتحاد لاتباع آلية منظمة ومتسقة تتضمن إجراء فحص فيروس كورونا لجميع المسافرين، مشددة على ضرورة دعم البنية التحتية لتدفق المعلومات المتعلقة بالفحوصات وفي مقدمتها ما يلي:

· الحكومات: التي لديها وسائل التحقق من صحة الفحوصات وهوية أولئك الذين يقدمون شهادات نتائج الفحوصات.

· شركات الطيران: التي توفر لركابها معلومات دقيقة حول متطلبات الفحص والتحقق من موافاة الراكب لمتطلبات السفر

· المختبرات: التي لديها وسائل إصدار شهادات رقمية للركاب والمعترف بها من قبل الدول

· المسافرون: الذين لديهم معلومات دقيقة عن متطلبات الفحص، حيث يمكنهم إجراء الفحص أو أخذ اللقاح، ثم مشاركة هذه المعلومات بشكل آمن مع شركات الطيران وسلطات الحدود.

من جهته، قال ألكساندر دو جونياك المدير العام والرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي للنقل الجوي: "نواجه اليوم إغلاق ثاني للعديد من الدول، ولذلك يعد الفحص أول وسيلة لإعادة فتح الطيران الدولي عالمياً دون الحاجة إلى تطبيق قوانين الحجر الصحي، في حين تتمثل الوسيلة الثانية في ضرورة توفير بنية تحتية عالمية للمعلومات اللازمة لإدارة ومشاركة بيانات الفحوصات والتحقق منها ومطابقتها لهوية المسافر بشكل آمن وفقاً للمتطلبات الحدودية في كل دولة، وهذا ما ستقدمه وثيقة إياتا الإلكترونية للمسافر التي ستكون متوفرة خلال الأشهر المقبلة لتلبية احتياجات مختلف مجموعات المسافرين والممرات الصحية العالمية المتوفرة حالياً".

4 أنظمة مفتوحة للمسافر

يضم برنامج وثيقة "إياتا" الإلكترونية للمسافر 4 أنظمة مفتوحة المصدر وقابلة للتشغيل المتبادل والتي يمكن دمجها للحصول على حلول شاملة لرحلة المسافر:

· السجل العالمي للمتطلبات الصحية – يمكّن المسافرين من العثور على معلومات دقيقة تتعلق بالسفر ومتطلبات الاختبار ومتطلبات اللقاح لرحلتهم.

· السجل العالمي لمراكز الفحص أو التطعيم – يمكّن المسافرين من العثور على مراكز الفحص والمختبرات في دولة مغادرتهم والتي تتوافق مع معايير الفحص ومتطلبات التطعيم بحسب معايير بلد الوصول.

· تطبيق المختبرات للأجهزة الذكية – والذي يتيح للمختبرات المعتمدة ومراكز الاختبار مشاركة شهادات الفحص والتطعيم بشكل آمن مع الركاب.

·تطبيق السفر اللاتلامسي على الأجهزة الذكية – والذي يتيح للمسافرين، إنشاء جواز سفر إلكتروني، والحصول على شهادات الفحص أو التطعيم والتحقق من أنها كافية لمواصلة رحلتهم، ومشاركة هذه الشهادات مع الجهات المعنية كشركات الطيران والسلطات المحلية بما يسّهل عملية السفر لديهم. ويمكن للمسافرين استخدام التطبيق لإدارة وثائق السفر رقمياً وبسلاسة طوال رحلتهم، مما يحسن من تجربة السفر ككل.

تطوير الحلول

وطوّر الاتحاد الدولي للنقل الجوي هذه الحلول بالتعاون مع مجموعة شركات الطيران الدولية (IAG)، حيث من المقرر إطلاقها بشكل تجريبي للتأكد من أنها إلى جانب الفحوصات ستكون فعالة وآمنة لعودة السفر الدولي والاستغناء عن قوانين الحجر الصحي.

ويتطلب قطاع النقل الجوي في المرحلة الراهنة حلول عالمية ونموذجية وبتكلفة مقبولة لإعادة السفر مجدداً، حيث تعد الوثيقة مطابقة لمعايير القطاع وتعكس خبرة الإتحاد الموثوقة في إدارة تدفق البيانات حول متطلبات السفر المعقدة.

"كارين": نهدف لإعادة المسافرين للأجواء بشكل آمن

من جهته، قال نيك كارين، نائب رئيس قسم المطارات والركاب والشحن والأمن في الإتحاد الدولي للنقل الجوي: "تكمن أولويتنا في الإتحاد إلى إعادة المسافرين للأجواء بشكل أمن، الأمر الذي يتطلب في الوقت الراهن منح الثقة للدول من خلال آلية منظمة لإجراء فحوصات كورونا والتي ستكون بديلاً عن قوانين الحجر الصحي، ويمكن الاعتماد عليها حتى ظهور لقاح ضد الفيروس".

وأضاف "كارين": "تعد وثيقة إياتا الإلكترونية للمسافر حلاً مثالياً خلال الوقت الراهن والفترة المقبلة، حيث جرى تصميمها وفق نهج معياري يعتمد على معايير مفتوحة المصدر لتسهيل عملياتها، ويمكن استخدام هذه الوثيقة بشكل فردي أو عبر دمجها مع حلول الموردين الأخرين، حيث يتمثل دورها في المقام الأول على سرعة الاستجابة لمتطلبات القطاع المتغيرة وتعزيز التنافسية في السوق".

ومن المقرر إطلاق أول إصدار تجريبي من "IATA Travel Pass" خلال هذا العام، على أن يتمّ إطلاقها بشكل رسمي خلال الربع الأول من عام 2021.