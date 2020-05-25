"إيروفلوت" الروسية تعلن موعد استئناف رحلاتها

ذكرت الناقلة الوطنية الروسية "إيروفلوت"، اليوم، أنّها ستبدأ في يونيو المقبل استئناف أنشطة النقل الجوي تدريجيا، بعد تعليقها بسبب الإجراءات، التي اتخذت للحد من انتشار كورونا.

وأوضحت الخدمة الصحفية لـ"إيروفلوت"، في بيان: "بعد انخفاض حجم عمليات النقل الجوي، في أبريل ومايو ويونيو، تبدأ مجموعة (إيروفلوت) استعادة تدريجية لأنشطة التشغيل، مع التركيز في البداية على الاستئناف التدريجي للرحلات إلى وجهات محلية"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

ووفقا للشركة الروسية، فالحديث يجري عن استئناف الرحلات في روسيا من قبل "بوبيدا"، وهي شركة تابعة لـ"إيروفلوت" للطيران منخفض التكلفة.

وفي وقت سابق، ذكرت "إيروفلوت"، أنّ نقل الركاب تراجع في أبريل الماضي بنسبة 95.2%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ليصل إلى 229 ألف شخص.

ووفقا لبيانات الشركة، انخفض تدفق الركاب في الرحلات الدولية في أبريل الماضي بنسبة 99.5%، أما في الرحلات الداخلية فتراجع بنسبة 99.5%.

وفي الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي، نقلت "إيروفلوت" 11.4 مليون مسافر، وهو أقل بنسبة 34.7% عن ذات الفترة في عام 2019.