بالصور.. رصد طيور نادرة بمحمية سانت كاترين: عقاب السعفاء والنسر الأسمر

رصدت إدارة محمية سانت كاترين عددا من طيور النسر الأسمر وعقاب السعفاء، خلال رحلة الهجرة من أوروبا إلى جنوب أفريقيا، هربا من برودة الطقس.

وقال الدكتور إسماعيل حطب، مدير محمية سانت كاترين، إنه جرى للمرة الثالثة خلال موسم هجرة الطيور الحوامة من دول أوروبا إلى قارة أفريقيا؛ رصد وتوثيق طيور النسر الأسمر، بالقرب من القطاع الجنوبي الشرقي لمحمية سانت كاترين، خلال الدورية التي يجرى شنها داخل المحمية لتعقب ومتابعة الحيوانات والطيور النادرة التي تضمها المحمية.

وأكد مدير محمية سانت كاترين، إنه جرى أيضًا رصد ثلاثة من طيور "عقاب السعفاء" STEPPE EAGLE كبيرة وصغيرة الحجم، وجرى تتبعها، والتأكد من سلامتها وتأمينها، لكونها من الطيور الجارحة المعرضة للانقراض، طبقا لقائمة الاتحاد الدولي لصون الطبيعة IUCN للأنواع المهددة بالانقراض وهو ينتمي لفصيلة الجوارح البازية.

وأوضح أن محمية سانت كاترين تعد استراحة للطيور المهاجرة التي تتوافد إلى محافظة جنوب سيناء بالآلاف خلال موسم الهجرة.

وأشار مدير محمية سانت كاترين إلى أن دور محميات جنوب سيناء هو رصد هذه الطيور وتأمينها والحفاظ عليها ومنع صيدها، وتقديم الرعاية الطبية للطيور المصابة، لما لها من دور مهم في الحفاظ على التوازن البيئي.