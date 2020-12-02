تعرف على خدمة الدعم النفسي لمصابي كورونا من خلال الهاتف

حالة القلق التي تنتاب الجميع بفضل الأحداث التي يعيشها المواطن مؤخرًا وفي مقدمتها جائحة كورونا وما تخلفه من حالة رهاب يشعر بها المواطنون خوفًا من الإصابة بالجائحة المستجدة، ما دفع وزارة الصحة والسكان للإعلان عن تخصيص فرق للدعم النفسي للمواطنين.

الدعم من خلال الهواتف

ويمكن للمواطن التواصل بالمجان من خلال رقمين يمكن من خلالهم استماع الحالات ومساعدتها بشكل سري وهما 08008880700، 0220816831.

ويساعد الفريق الطبى الخاص بالدعم النفسى مع المواطن اذا كان يعانى من ضغط أو قلق أو آى مشاكل نفسية ويقدم له الحل المناسب ويمكن له زيارة الطبى فى العيادة.

الفئات المستحقة للدعم النفسي

ويقدم الدعم النفسي لثلاث فئات وهم: حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19، الفرق العلاجية، فئات المجتمع المختلفة.

بدء تقديم الدعم النفسي

وكانت قد أعنت في مارس الماضي الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان، بدء تقديم الدعم النفسي للمجتمع المصري خلال تلك الفترة التي يتم فيها اتخاذ الكثير من التدابير الاحترازية ومنها حظر التجول أنذاك وغيره من الإجراءات، وذلك لتجنب أية آثار نفسية سلبية قد تترتب على تلك الفترة من خلال عدد من الفرق.

وبدأت الفرق بتقديم الدعم النفسي من خلال رسائل نصية يتم إرسالها إلى الفرق العلاجية للتحفيز والمساندة، وذلك بالتعاون مع الوحدة المركزية لشئون مقدمي الرعاية الصحية بوزارة الصحة، وكذلك التواصل المباشر مع مديري مستشفيات الحجر الصحي، للوقوف على احتياجات الفرق العلاجية للدعم النفسي.

انتحار شاب بسبب كورونا

وكان قد أقدم في مايو من العام الجاري شاب مصاب بكورونا في العقد الرابع من عمره على التخلص من حياته، داخل مستشفى الصدر بالعباسية، والتي تعد الحالة الأولى بمصر.

وقررت النيابة العامة، انتداب الطب الشرعي لتشريح جثته بعد أن قام بإلقاء نفسه من غرفته في الطابق الرابع.