مصر للطيران تشارك في اجتماعات الاتحاد العربي للنقل الجوي

شارك الطيار رشدي زكريا- رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمصر للطيران، فى فعاليات اجتماعات اللجنة التنفيذية والجمعية العامة للاتحاد العربي للنقل الجوي (الأكو) عبر تقنية الـTeleconference، بمشاركة رؤساء شركات الطيران العربية الأعضاء، وممثلين عن كل الأطراف المعنية بصناعة النقل الجوي فى المنطقة العربية.

وخلال الاجتماعات، تم انتخاب الطيار رشدى زكريا لعضوية اللجنة التنفيذية بالأكو، حتى عام 2022، وذلك تقديرا لأهمية ومكانة مصر للطيران فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ودورها فى وضع السياسات وتوجهات الإتحاد الخاصة بمستقبل صناعة النقل الجوى فى الأقليم.

وخلال الاجتماع، أصدرت الجمعية العامة عدة قرارات، من أهمها قرار حول تأثير أزمة فيروس كورونا المستجد على قطاع النقل الجوي، ودعوة الحكومات حول العالم إلى تعزيز القيمة المضافة للنقل الجوى لتخفيف القيود على الحدود من خلال اتفاقيات النقل الجوي.

وتطبيق إجراءات صحية موحدة وواضحة، من خلال اتباع إرشادات مجموعة عمل CART التابعة للاتحاد الدولي للنقل الجوي ICAO، وإجراء الفحوصات قبل السفر، وبالأخص الـRapid Test، مع ضرورة إلغاء الحجر الصحي، بالاضافة الى ضرورة تبني الحكومات للتقنيات البيومترية المتطورة عند نقاط الأمن والجمارك.

كما شارك في فعاليات اجتماعات اللجنة التنفيذية والجمعية العامة لاتحاد شركات الطيران الأفريقية (الافرا)، الذى تم عقدهما أيضا عبر تقنية الـTeleconference بمشاركة عددا من رؤساء مجالس إدارة شركات الطيران الأفريقية، الذي تم خلالهما مناقشة الوضع الحالى لشركات الطيران الأفريقية.

وكيفية استئناف حركة النقل الجوى والمعايير الواجب إتخاذها لفتح الحدود بين الدول، وتوضيح فرص التعاون بين شركات الطيران الأفريقية والذى يتمثل فى البرنامج الجديد الذى اطلقته الأفرا بعنوان البرنامج التفاعلى لمشاركة السعة Interactive Capacity Sharing Portal والذي يهدف إلى تقديم حلول لتحديات التشغيل التى تواجهها شركات الطيران الافريقية.

وخفض تكلفة العمليات وتحسين كفاءة الطائرات من خلال زيادة معدل الاستخدام اليومي، حيث تطالب الشركات الاعضاء بالافرا بادخال بيانات الطائرات التى ترغب فى تأجيرها مجاناً وتقديم طلبات الايجار عبر البرنامج الذى تقدمه الافرا بالتعاون مع شركة ACC للاستشارات.