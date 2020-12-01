غير محدد بزمان أو مكان.. 10 معلومات عن الاختبارات التدريبية لأولى ثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اختبارات تدريبية لطلاب الصف الأول الثانوي، بدون درجات، ستبدأ في منتصف شهر ديسمبر الجاري، من أجل التعرف على طبيعة ونظام الأسئلة في نظام التقييم الجديد، بالإضافة إلى التدريب على استخدام منصة الامتحانات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت.

"الوطن" تبرز أهم المعلومات عن الامتحانات التدريبية:

- تبدأ الامتحانات يوم الثلاثاء 15 من ديسمبر الجاري، وتنتهي يوم الأحد الموافق 20 من الشهر ذاته.

- تأتي الاختبارات في صورة أسئلة مُبسطة.

- أسئلة الاختبارات تغطي أجزاء المنهج التي تمت دراستها منذ بداية العام الدراسي وحتى موعد الامتحان.

- الفترة الزمنية لإتاحة الامتحانات للطلاب من الساعة 9 صباحًا وحتى 9 مساء، لمدة 12 ساعة.

- يُمكن للطالب أداء الامتحان سواء من داخل المدرسة أو من المنزل، لأن الامتحان ليس مُحدد بزمن أو مكان.

- يهدف الاختبار إلى تجربة كلا من المنصات والشبكات، بالإضافة إلى البنية التحتية والتعود على النظام الجديد.

- لا داعي للقلق أو الانزعاج في حال حدوث أية مشاكل تقنية، لأن الغرض من الاختبار التدريبي هو الوقوف على أي مشكلات والتعامل معها.

- يجب تعامل الطلاب مع هذه الاختبارات بجدية من أجل التعود على نظام الأسئلة، وحتى يقف كل طالب على مستواه خلال هذه المرحلة استعدادًا للامتحانات القادمة.

- سيتم الإعلان خلال أسبوع عن كيفية الحصول على كلا من الاسم وكلمة السر من أجل الدخول على منصة الامتحانات.

- في حالة مواجه الطالب أي مشكلة أو شكوى أثناء الامتحان التدريبي يمكنه تسجيلها في رابط مخصص سيتم الإعلان عنه قريبًا.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه لا داعي إلى لجوء أي من الطلاب للغش أو الاعتماد على آخرين أثناء الامتحان التدريبي، لأن الطالب سيفقد فرصة معرفة مستواه الحقيقي، في الوقت الذي ستكون فيه امتحانات نهاية العام داخل لجان مراقبة، لن يتم فيها السماح بالعمل الجماعي أو الاعتماد على آخرين.