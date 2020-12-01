تعرف على مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر للموظفين والعاملين بالدولة

أعلنت وزارة المالية، مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر للعاملين بالدولة، إذ يبدأ الصرف يوم الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر لمدة 3 أيام، بعد تقسيم الوزارات إلى 3 مجموعات، وتبدأ المجموعة الأولى، يوم الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر، ثم المجموعة الثانية يوم الأربعاء الموافق 23 ديسمبر، ثم المجموعة الثالثة الخميس 24 ديسمبر.

وتستعرض "الوطن"، مواعيد صرف مرتبات شهر ديسمبر بالوزارات والجهات والهيئات المختلفة، وفق الموقع الرسمي لوزارة المالية، كالتالي:

الثلاثاء 22 ديسمبر

يتم صرف مرتبات شهر ديسمبر يوم الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر للجهات التالية:

الوزارات: يتم صرف مرتب شهر ديسمبر لتلك الوزارات: الصحة، الاتصالات، التضامن الاجتماعي، القوى العاملة، التموين، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، قطاع الأعمال العام، شؤون مجلس النواب، والجهات التابعة لها من مصالح وهيئات عامة واقتصادية.

وزارة الداخلية، الثقافة، الآثار، الأوقاف، الإسكان، التجارة، الصناعة، الطيران المدني، البيئة، السياحة، البترول، والجهات التابعة لها ومديريات الإسكان والمرافق.

مديريات الخدمات بالمحافظات: الشؤون الصحية، التضامن الاجتماعي، التموين والتجارة، الطرق والنقل، والقوى العاملة.

الأربعاء 23 ديسمبر

وزارات: الاستثمار والتعاون الدولي، التخطيط، ، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء.

دواوين عموم المحافظات ومديريات التنظيم والإدارة والجامعات بمختلف المحافظات.

هيئات مستقلة: القضاء والنيابة العامة، هيئة النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة، مجلس الدولة، هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة العامة للرقابة الإدارية، المحكمة الدستورية العليا، دار الإفتاء المصرية، اللجنة العليا للانتخابات، معهد الخدمات المالية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

الخميس 24 ديسمبر

التربية والتعليم، الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، الخارجية، الشباب والرياضة، والمالية، والجهات التابعة لهم.

مديريات الخدمات بالمحافظات: التربية والتعليم، الزراعة، الطب البيطري، الشباب والرياضة.

هيئات مستقلة وجهات: الأزهر الشريف، رئاسة مجلس الوزراء، رئاسة الجمهورية.

ووجهت وزارة المالية عدد من النصائح للموظفين خلال صرف النرتبات بعدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي خاصة أن المرتبات ستكون متاحة فى أى وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل وزارة أو هيئة، ومن ثم لا ينبغي التزاحم على تلك الماكينات ومراعاة الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.