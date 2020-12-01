رسوم جديدة على مصروفات المدارس والسيارات والموبايل لتمويل الطوارئ الطپية

وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب على تعديل مشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية المقدم من الحكومة والخاصة بتحديد موارد الصندوق.

وانتهت لجنة الشؤون الصحية بالمجلس، خلال اجتماعها هذا الأسبوع برئاسة الدكتور محمد العماري، من مناقشة مواد مشروع القانون وقد أدخلت اللجنة بعض التعديلات في ضوء مقترحات أعضاء اللجنة الذين حضروا الاجتماع.

ووافقت اللجنة على إضافة زيادات لصالح الصندوق، وسيتم عرض مشروع القانون على الجلسة العامة خلال الفترة المقبلة عند عودة البرلمان والمقرر عودته 17 ديسمبر المقبل.

وتشمل الزيادات المقررة والخاصة بصندوق مواجهة الأزمات الطبية الآتي:

1- استحداث طابع طوارئ بقيمة 10 جنيهات على تراخيص السيارات.

2- استحداث طابع بقيمة 100 جنيه يفرض على مصروفات المدارس والجامعات الخاصة والدولية لصالح الصندوق.

3- فرض رسم قيمته قرش واحد على كل دقيقة محمول لصالح الصندوق.

4- تخصيص نسبة 1% من أرصدة الصناديق الخاصة لصالح صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

5- تخصيص نسبة 1% من مبيعات الأراضي بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية

6- تحصيل نسبة 2% من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة لصالح الصندوق.

7- تحصيل نسبة 3% من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة لصالح الصندوق.

8- تحصيل نسبة 2% من سعر بيع مستحضرات التجميل محلية الصنع.

وأعلنت لجنة الشئون الصحية إضافة مادة مستحدثة بنهاية مشروع القانون تنص على إعفاء جميع أموال صندوق مواجهة الطوارئ الطبية من كل أنواع الضرائب والرسوم والضريبة على القيمة المضافة باستثناء الضريبة المفروضة على الأذون والسندات.