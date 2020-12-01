"الزراعة" توضح أهمية تحمل الدولة تكلفة حصول مراكز الألبان على "الجودة"

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه يوجد اهتمام كبير من الدولة المصرية بشكل عام، ومن الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل خاص لمنتجات الألبان، ويتم العمل على تطوير مراكز تجميع الألبان، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، على شاشة "extra news".

وأضاف "القرش"، أنه عندما نضع شهادة دولية معتمدة بمعايير الجودة الخاص بتجميع الألبان فإنها تعطي الفرص لهذة المراكز ويتم فتح آفاق للتصدير للخارج لمنتجات الألبان، موضحًا أن مصر لها جهود كبيرة للغاية في مجال إنتاج الألبان بالإضافة إلى الاستثمارات التي تم ضخها لصغار المزارعين مثل مشروع البتلو والسلالات الوراثية والعديد من المشروعات هدفها تحسين الكفائة الإنتاجية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الفرص التي أتاحها الرئيس السيسي لصغار المربين ومراكز تجميع الألبان التي يتم توفيرها من خلال الدولة المصرية وللحصول علي شهادة دولية معتمدة تصل إلى تكلفة كبيرة 50 ألف جنيه وهذه الشهادة تفتح لة آفاقا تسويقية خلال السوق المحلية وتصديرية.

وأشار إلى أن حجم المشروعات في مجال تطوير الري كبيرة سواء من خلال محطات تحلية المياة ومعالجتها وهدفها توصيل المياة للمناطق المراد توسيعها لتحسين الري، موضحا أن القطاع الزراعي يشمل التوسع الأفقي والتوسع الرأسي في الرقعة الزراعية، ويتم ابتكار نظم جديدة من خلال المراكز البحثية وتطوير نظم ري الحقل لوزارة الري ويوجد استنباط أنواع جديدة من المحصلات الزراعية بشكل مستمر لتوفير حجم التمويل الأجنبي لهذة المحاصيل.