الأمن يضبط 9 من سائقي حافلات المدارس لتعاطيهم المخدرات

شكلت وزارة الداخلية، العديد من اللجان بمختلف مديريات الأمن بالتعاون مع الجهات المعنية، للمرور على المدارس، وفحص للسائقين، للتأكد من خلوهم من تعاطي المواد المخدرة، وفحص المركبات، ومدى توافر شروط الأمن والمتانة المنصوص عليها فى قانون المرور.

وأسفرت نتائج تلك الحملات على مستوى محافظات (القاهرة- الإسكندرية- الإسماعيلية- بنى سويف- السويس- سوهاج- دمياط- كفر الشيخ- المنوفية- الفيوم- الجيزة- القليوبية- البحيرة- قنا- البحر الأحمر- الدقهلية) باستهداف عدد (26) مدرسة، بإجمالي فحص عدد (550 حالة)، تبين إيجابية عدد (9 حالات) من السائقين لتعاطيهم مواد مخدرة.

كما اضطلعت اللجان، بعقد لقاءات مع السائقين والمشرفين لتوعيتهم بخطورة تعاطي المواد المخدرة، في إطار جهود أجهزة الوزارة، لإتخاذ كل الإجراءات اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، للحد من الحوادث المرورية ومسبباتها، خاصةً تعاطي المواد المخدرة بين سائقي أتوبيسات المدارس، من خلال حملات مرورية مُكبرة على مستوى الجمهورية للكشف عليهم، والتحقق من سلامتهم، حفاظا على أرواح طلبة المدارس.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.