تاج الدين لمرضى الإنفلونزا: استريحوا في البيت 4 أيام.. مضاعفاتها خطيرة

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن أهم شيء في جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" هو الاستعداد للتعامل مع هذه الحالات ووجود وسائل العلاج المتاحة، والخبرة التي حصل عليها الفريق الطبي أو الكوادر الطبية من الحالات السابقة حيث تعطيتهم فرصة للتعامل مع هذه الحالات.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة "الحدث اليوم"، أنه بصرف النظر عن شدة المرض وحدته وهي موجودة في بعض الحالات، لكن "الحمد لله هناك أساليب للمعالجة والتعامل بدقة مع هذه الحالات"، مناشدًا المواطنين الذين يتعرضون للانفلونزا الموسمية بالاستراحة في المنزل 4 أيام.

وتابع: "الفيروسات مهما كان نوعها نوصي لهم استريحوا ثلاثة أربع أيام في البيت عشان نتفادى المضاعفات من ناحية وعشان ميعديش حد تاني من أهلة أو زملاءه في العمل أو الناس العابرة اللي بيركب معاهم المترو والأتوبيس، عاوز أقول 95% من اللي بيجيلهم إنفلونزا موسمية بيخفوا بعد يومين أو ثلاثة بدون أي مضاعفات".

وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، أن الـ5% المتبقين يُصابون بالتهاب رئوي وفشل تنفسي ويتم وضعهم على جهاز تنفس صناعي، "لما حد يعرف أن الإنفلونزا الموسمية بتعمل ده كله مش بيصدق، طول ما الناس ماشية وبتاخد الإنفلونزا وهي ماشية على رجليها وتعدي عادي محدش بيلتزم"، موضحًا أن حالات الوفيات التي رصدت خلال العام الماضي من وفيات الإنفلونزا الموسمية حول العالم 500 ألف حالة.