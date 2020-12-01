الحزن يخيم على طلاب جامعة الزقازيق بعد وفاة طالبة دهسها قطار

خلف نبأ وفاة طالبة جامعية، أثناء عبورها شريط السكة الحديد بناحية قرية العصلوجي بمدينة الزقازيق، حالة من الحزن على مستخدمي "فيسبوك"، خاصة بين طلاب جامعة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

وتداول المستخدمون صور الطالبة الراحلة، متبوعة بعبارات التعزية والدعاء لها بالرحمة.

وعلق أحد مستخدمي "فيسبوك"، قائلا، "نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة للطالبة الجامعية إثر حادث أليم بقطار الزقازيق".

وأضاف آخر، "البقاء والدوام لله وحده، ربنا يرحمها.. اللهم اجعلها يارب ممن تقول لها النار اعبري فإن نورك قد أطفأ ناري، وتقول لها الجنة أقبل فقد اشتقت إليك".

وعبر زملاء الطالبة عن حزنهم الشديد لفقدانها، مشيرين إلى أنها كانت تتصف بدماثة الأخلاق والسمعة الحسنة، واصفين إياها بـ"عروس الجنة".

فيما أكد آخرون صدمتهم بعد سماع خبر وفاتها وعدم استيعابهم للحادث الذي أودى بحياة زميلتهم، داعين الله أن يرحمها ويغفر لها.

وكان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الزقازيق، يفيد بوفاة "هناء عماد الستيني" مقيمة بمركز الحسينية، طالبة بكلية التجارة بجامعة الزقازيق، وذلك أثناء عبورها شريط السكة الحديد، ما أدى لتمزيق جسدها ووفاتها في الحال.

جرى نقل الجثمان إلى المستشفى والتحفظ عليها بالمشرحة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي انتقلت لمكان الواقعة لمباشرة التحقيقات، وعاينت الجثمان بالمستشفى، وصرحت بالدفن بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.