الأرصاد: طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أنَّ يكون طقس اليوم به شبورة مائية في الصباح، ومائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، وسيكون هناك أيضا رياح معتدلة، وفق ما عرضه برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يقدمه الإعلامي حسام الدين حسين، المذاع عبر فضائية القناة الأولى.

وذكرت هيئة الأرصاد، أنَّ الطقس سيكون معتدل على السواحل الشمالية الغربية وطقس دافئ على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد مع رياح معتدلة، وهناك احتمالية فرص لسقوط أمطار من خفيفة إلي متوسطة على بعض المناطق في "الإسكندرية، مطروح، بورسعيد، العريش، رفح"، وأمطار خفيفة أيضا على بعض المناطق من كفر الشيخ والبحيرة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة، في بعض مدن ومحافظات الجمهورية:

- القاهرة: العظمى 21 والصغرى 14.

- الإسكندرية: العظمى 21 والصغرى 13.

- مرسى مطروح: العظمى 18 والصغرى 11.

- بورسعيد: العظمى 21 والصغرى 15.

- دمياط: العظمى 20 والصغرى 14.

- الإسماعيلية: العظمى 21 والصغرى 11.

- السويس: العظمى 21 والصغرى 13.

- العريش: العظمى 20 والصغرى 12.

- طابا: العظمى 21 والصغرى 12.

- سانت كاترين: العظمى 15 والصغرى 2.

- شرم الشيخ: العظمى 25 والصغرى 16.

- الغردقة: العظمى 26 والصغرى 14.

- الفيوم: العظمى 21 والصغرى 11.

- بني سويف: العظمى 21 والصغرى 11.

- المنيا: العظمى 22 والصغرى 9.

- أسيوط: العظمى 22 والصغرى 11.

- سوهاج: العظمى 22 والصغرى 11.

- قنا: العظمى 23 والصغرى 10.

- الأقصر: العظمى 24 والصغرى 10.

- أسوان: العظمى 25 والصغرى 12.

-الوادي الجديد: العظمى 25 والصغرى 7.

- حلايب: العظمى 26 والصغرى 20.