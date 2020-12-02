أسعار الذهب اليوم الأربعاء 2-12-2020 في مصر: مستقرة بعد ارتفاعات أمس

استقرت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء الموافق 2 ديسمبر، في بداية التعاملات الصباحية مقارنًا بمعاملات نهاية أمس، التي شهدت ارتفاعًا تراوح ما بين 10 – 12 جنيهًا في سعر الجرام في كافة الأعيرة، وذلك بعد أن شهد الذهب عدة ارتفاعات وانخفاضات على مدار الأشهر الماضية بفضل اكتشاف عقار علاج فيروس كورونا ومن قبلها الانتخابات الأمريكية.

وترصد "الوطن" في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب على النحو التالي:

الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 897 و899 جنيهًا.

الذهب عيار 21 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 21 بين 785 و787 جنيهًا.

الذهب عيار 18 اليوم

تباين سعر الذهب عيار 18 بين 673 و675 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب بين 6280 و6296 جنيهًا.

الذهب يسجل أسوأ أداء شهري منذ 2016

ووفقًا لتقرير وكالة "رويترز"، فإن الذهب سجل أدنى مستوى خلال خمسة أشهر، وكذلك أسوأ أداء شهري في أربع سنوات، إذ حفز تفاؤل بشأن انتعاش اقتصادي سريع يغذيه لقاح مضاد لفيروس كورونا المستثمرين على شراء أصول تقليدية عالية المخاطر.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.45 بالمئة إلى 1780.10 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول، بعد أن هوى في وقت سابق من الجلسة إلى أدنى مستوى له منذ الثاني من يوليو عند 1764.29 دولار. وعلى مدار الشهر هبط المعدن النفيس 5.2 بالمئة.

وانخفضت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.4 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1780.90 بالمئة.

وقال مايكل مكارثي كبير الاستراتيجيين لدى سي.إم.سي ماركتس "التفاؤل النابع من اللقاح بشأن تعاف اقتصادي يقوض فعليًا جاذبية استثمارات الملاذ الآمن مثل الذهب"، مضيفًا أن انخفاض المعدن الأصفر دون 1800 دولار حافز آخر لعمليات البيع.

وتعززت المعنويات أيضًا بعد أن أظهرت بيانات أن أنشطة المصانع في الصين سجلت نموًا بأسرع وتيرة في أكثر من ثلاث سنوات في نوفمبر تشرين الثاني.

ويترقب المستثمرون الآن شهادة جيروم باول محافظ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أمام الكونغرس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.30 بالمئة إلى 22.62 دولار للأوقية بينما استقر البلاتين حول 964 دولارًا للأوقية، وهبط البلاديوم 1.79 بالمئة إلى 2381.40 دولار.

أسباب تذبذب أسعار الذهب

وكان وصفي واصف رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، قال إنّ السبب في تذبذب أسعار الذهب، يرجع إلى ما خلفته جائحة فيروس كورونا المستجد من تراجع في الاقتصاد العالمي، والتي أدت إلى انخفاض سعر الدولار بشكل كبير، مشيرًا إلى أنّ الذهب تكمن أهميته بكونه الملاذ الآمن لكبار المستثمرين والمواطنين بشكل عام، لتفادي الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية.

وأضاف "واصف"، في مداخلة هاتفية له في برنامج "صالة التحرير"، أنّه من المتوقع ارتفاع أسعار الذهب مره أخرى، نتيجة لعدم ظهور ملامح واضحة لجائحة فيروس كورونا والتي لها تأثير كبير على الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أنّ هذه الفترة التي تشهد تراجع في الأسعار، بمثابة الوقت المثالي لشراء الذهب بكميات كبيرة.