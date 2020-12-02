"البيئة": 40% نسبة تنفيذ خطط الإصحاح البيئي بشركات البترول

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن وزارة البيئة راجعت الإجراءات البيئية لشركتي العامة للبترول بحقل رأس سدر بجنوب سيناء وإيست زيت بتروليوم "زيتكو" بالبحر الأحمر؛ حيث تم الانتهاء من تنفيذ خطتي الإصحاح البيئي بالشركتين ووقف الصرف على البيئة البحرية بصفة نهائية، مؤكدة وصول إجمالي نسب تنفيذ بنود الخطط لـ40% في نهاية شهر أكتوبر الماضي.

وذلك في إطار متابعة الموقف التنفيذي لخطط التوافق البيئي لشركات البترول بمنطقة خليج السويس بنطاق محافظات البحر الأحمر والسويس وجنوب سيناء والتي تتضمن إنشاء محطات لمعالجة الصرف الصناعي وفقا للاشتراطات البيئية التي نص عليها قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بقانون رقم 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وتنفيذًا لتكليفات السيد رئيس الجمهورية للجنة العليا للتوافق والإصلاح البيئي لحل مشكلة الصرف الصناعي لعدد من شركات البترول في مياه خليج السويس.

كما قامت وزارة البيئة بالمراجعة البيئية وتقييم نسب تنفيذ خطط الإصحاح البيئي خلال شهري سبتمبر وأكتوبر لشركات جابكو والنصر لإنتاج البترول والسويس للزيت وبتروجلف والأمل والعامة للبترول؛ وذلك طبقًا للجدول الزمني للمعاينات والمراجعات البيئية الذي تم الاتفاق عليه بين وزارتي البيئة والبترول والثروة المعدنية.

وقد تم تقييم نسب تنفيذ خطط الإصحاح البيئي لهذه الشركات في ضوء المراجعات التي تمت حيث وصل إجمالي نسبة تنفيذ بنود الخطط نحو 40% بنهاية شهر أكتوبر وذلك طبقًا للجداول الزمنية للخطط التي تم اعتمادها من جهاز شؤون البيئة، ويتم التنسيق بشكل دوري بين المختصين من وزارة البيئة ووزارة البترول والثروة المعدنية؛ حيث يتم حاليا إجراء مراجعات بيئية وزيارات ميدانية خلال شهري نوفمبر وديسمبر للمتابعة الدورية لتنفيذ بنود تلك الخطط لشركات البترول للوقوف على مدى التزامها بالمخطط الزمني المقترح للتنفيذ.