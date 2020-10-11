تحركات قوية لمرشحي "مستقبل وطن" بدائرتي خليج السويس والعقبة

لم ينتظر مرشحو حزب "مستقبل وطن" في محافظة جنوب سيناء طويلاً لبدء الدعاية الانتخابية لخوض سباق انتخابات "مجلس النواب 2020"، بل قام مرشحو الحزب في الدائرتين الأولى والثانية بتحركات قوية داخل المدن، حيث اتجه المرشحون الأربعة على المقعدين الفرديين والقائمة، إلى بدء جولاتهم بين الناخبين، والتقوا بعدد من مشايخ القبائل، لكسب أصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية القادمة.

وبدا "سليمان عطيوي"، ابن قبيلة "المزينة"، ومرشح "مستقبل وطن" على المقعد الفردي، رمز "القلم"، وكأنه يغرد منفرداً في الدائرة الأولى، ومقرها قسم شرطة شرم الشيخ، والتي تضم مدن شرم الشيخ ودهب ونويبع وطابا وسانت كاترين، في مواجهة 3 مرشحين مستقلين آخرين، وهم "يحيى أحمد علي"، رمز "السفينة"، و"أحمد عادل محمد علوان"، رمز"غصن الزيتون"، و"محمد علي عبد الرحمن"، رمز "الحصان".

تحركات "عطيوي" باتت واضحة من خلال لقاءاته المستمرة مع أبناء قبائل "المزينة" و"الجبالية" و"الترابين"، وهم يمثلون غالبية الأصوات، حيث يعتبر المرشح البدوي الوحيد في الدائرة، وسبق له خوض انتخابات مجلس الشورى السابق، وفاز بمقعد الدائرة.

أما "حميد سليمان بريك"، مرشح حزب "مستقبل وطن" عن الدائرة الثانية، ومقرها قسم شرطة طور سيناء، ينتمي لقبيلة "المزينة"، فيخوض منافسة شرسة مع المرشحين المستقلين ومرشح حزب "الإصلاح والتنمية"، حيث يواجه "بريك" كلاً من "غريب حسان"، عضو مجلس النواب الحالي، وهو أكثر المرشحين خوضاً للانتخابات، وفاز بالمقعد 3 مرات، و"ربيع معمر"، مرشح حزب "الإصلاح والتنمية"، ابن قبيلة "القرارشة"، الذي من المتوقع أن يكون خصماً قوياً لمرشح "مستقبل وطن".