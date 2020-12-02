تطوير 4 ميادين بالقليوبية لتخفيف الزحام وتحقيق السيولة المرورية

أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أنه يجري حاليا إعادة إنشاء وتطوير ورفع كفاءة ميدان وابور الثلج بمدينة بنها، وإعادة تنظيم المنطقة بصورة حضارية تليق بأبناء المدينة، وخلق أماكن انتظار للسيارات؛ إذ يشمل التطوير رصف ودهانات بلدورات وتركيب بلاط إنترلوك، وتركيب بالوعات شفط الأمطار، بالإضافة إلى وضع صناديق للقمامة، لتخفيف حدة الزحام داخل المدينة، وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، وإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمدينة.

وتجدر الإشارة إلى أن الخطة الاستثمارية للمحافظة خلال العام المالي الجاري، تم من خلالها عمل إجراءات الطرح والترسية لإنشاء وتطوير 4 ميادين بالمحافظة، هم: "المحطة، ووابور الثلج، وفريد ندا بمدينة بنها، والعاشر من رمضان بقليوب"، بتكلفة تصل إلى 104 آلاف جنيه.

ووجه المحافظ رئيس مدينة بنها، بالتنسيق مع الشركة المنفذة، بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير، وتسليمه طبقا للموعد المحدد.

يذكر أن محافظ القليوبية على مدار الشهور الماضية، أشرف على العديد من الحملات لرفع الإشغالات من تلك المنطقة؛ إذ رفع الباعة الجائلين منها بعد تواجدهم لعدة سنوات، وتبعها أعمال تشجير للميدان؛ ليكون متنفسا للمواطنين بالمنطقة.

وفي وقت سابق، تفقد "الهجان" أعمال تجميل وتشجير شارع فريد ندا؛ إذ أبدى عددا من الملاحظات بخصوص تعديل بعض أنواع النباتات، وزراعة أشجار الزينة والنخيل، ووضعها بشكل متوازي ومتناسق مع أعمال التطوير، حرصا من المحافظ على زيادة المسطحات الخضراء بالمدينة، ووجه بدهان واجهات المباني المطلة على الشارع، لإحداث نقلة حضارية للمدينة.

كما وجه اللواء عبدالحميد الهجان بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير، وفق التصميمات المعتمدة لعودة انتظام الحركة المرورية للسيارات، مشددا على ضروة وضع جدول زمني للانتهاء من المشروع بالكامل.