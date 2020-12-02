رئيس "التنظيم والإدارة": انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية يوليو 2021

قال الدكتور صالح الشيخ، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، إن انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة سيبدأ مع شهر يوليو المقبل 2021، ويوجد لجنة مشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء خاصة بانتقال الموظفين للعاصمة الإدارية، وتلتقي كل أسبوعين مرة، وتلتقي كل الأفراد المعنية بهذا الملف: "كل وزارة معنية بملف معين، وزارتي النقل والإسكان لديهما خطة متكاملة فيما يتعلق بسكن الموظفين وانتقالهم للعاصمة الإدارية، كل شيء محسوب".

وأضاف "الشيخ"، في حوار خاص مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة نقلة نوعية للدولة المصرية بأكملها غير مسبوقة، وعلى المصريين الاطمئنان.

وتابع بأن العاصمة الإدارية الجديدة كان هدفها نقل الخدمات الإدارية إليها، والخدمات الحكومية سيتم تقديمها إلكترونيًا، يعني المواطن مش هيحتاج ينزل من بيته وكل شيء سيتم من خلال الإنترنت، والهدف هو التيسير على المواطن وليس بذل جهد أكبر.

وأكد أن هناك 119 جهة ستنتقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، منها جهات ستنتقل بشكل كامل مثل الوزارات، وجهات تنتقل بتمثيل جزئي أو تمثيل مشرف، من أجل تيسير التواصل ما بين الجهة الرئيسية والجهات التابعة لها، لافتًا إلى أن أكثر ثلاث جهات سينتقلون هي الجهات المركزية التي ليس لها فروع في المحافظات مثل وزارة الخارجية، ووزارة العدل، ووزارة المالية، ثم يلي ذلك وزارات أخرى مثل وزارة التعليم العالي، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة والسكان.