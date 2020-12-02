مسؤول بـ"المصرية لحقوق الإنسان": اختيار قائم مقام أبو سعدة خلال ديسمبر

قال طارق زغلول، المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنّ المنظمة التي أسسها الراحل حافظ أبو سعدة وترأس مجلس إدارتها، من المقرر أن تعقد اجتماع مجلس إدارة خلال الشهر الحالي، لتحديد قائم مقام لرئاستها، وسيتم الإعلان عن موعد الاجتماع بمجرد التنسيق مع أعضاء مجلس الإدارة، ليكون الاجتماع خلال أيام من الآن.

وأضاف زغلول، لـ"الوطن"، أنّ المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تعمل بناء على خطة وضعت بالفعل لعام 2020 تحت إشراف الراحل، ومستمرة بنفس الأداء حتى نهاية العام: "نستمر في عملنا بحسب الخطة التي تسير عليها المنظمة منذ بداية العام الحالي، وتضمن مراقبة العملية الانتخابية وإصدار تقارير وبيانات صحفية طبقا لاختصاصات الجمعية".

وتعد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، واحدة من أولى المنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال تعزيز حقوق الإنسان في مصر، وأنشئت المنظمة عام 1985، وهي تعمل وفقا لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وشرعيات حقوق الإنسان الدولية الأخرى، وترصد حالات حقوق الإنسان في مصر والدفاع عن حقوق المواطنين ومواجهة انتهاكات حقوق الإنسان، سواء كان مصدر هذه الانتهاكات جهة حكومية أو جهات غير حكومية، بغض النظر عن هوية ضحايا الانتهاكات أو المنتهكين".

والمنظمة مسجلة لدى الأمم المتحدة ولديها وضع استشاري باللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وهي أيضا عضو في 5 منظمات تتمتع بالصفة الاستشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة (ECOSOC) (تم تجديد العضوية في 2009) - منظمة مناهضة التعذيب بجنيف OMCT -الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان باريس (FIDH) – والمنظمة العربية لحقوق الإنسان القاهرة (AOHR) اللجنة الدولية للحقوقيين جنيف (ICJ).

كما أنّ المنظمة عضو بالمنظمة الدولية لحرية الرأي والتعبير (IFEX) – والتي تديرها اللجنة الكندية لحماية الصحفيين والتي هي تضم أكثر من 350 صحفي وكاتب ومحرر وناشر ومواطن بالتعاون مع أعضاء المنظمة الدولية لتبادل الرأي.

ورحل الناشط الحقوقي حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الخميس الماضي متأثرا بكورونا.