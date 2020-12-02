قبل انطلاق "القاهرة السينمائي".. المهرجانات في زمن كورونا: ضوابط وتأجيل

مع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، اجتاح الكثير من الأحداث والمناسبات فيا لعالم ليوقفها جميعا بين الرياضة والثقافة وحتى جائزة نوبل التي أكتفت بإعلان الجوائز عبر الإنترنت، لينعكس ذلك على مصر، ولكن مع عودة الحياة، تمكنت بعض المهرجانات من إطلاق فاعليتها.

مهرجان القاهرة السينمائي

وبعد ساعات قليلة، ينطلق حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي 2020، في دورته الـ 42، رغم كورونا، حيث ستستمر فعالياته حتى 10 ديسمبر الجاري، ويشهد عرض 83 فيلم من 43 دولة، وسط إجراءات احترازية شديدة منعا لتفشي الفيروس.

واختار القائمون على "القاهرة السينمائي" أن يكون "الأمل" شعارا للدورة 42، عبر "الحقيبة" التي سيحملها الضيوف، حيث صمم الرسومات الخاصة بها، أطفال مركز أسوان للقلب بمؤسسة الدكتور مجدي يعقوب، دعما من المهرجان لمركز القلب الجديد، الذي يتم العمل على إنشائه حاليا في القاهرة.

مهرجان "ما بعد كورونا"

وفي 28 نوفمبر الماضي، افتتح الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق، مهرجان "ما بعد كورونا"، الذي ضم أعمالًا متنافسة من إنتاج الفنانين والأدباء والموسيقيين المصريين والسعوديين والعرب المقيمين في البلدين، أنتجوها خلال فترة الحظر.

وتنافس خلاله 300 متسابق بعد الفرز الأخير لكافة الأعمال، كما شارك عدد من كبار الفنانين بأعمال خارج المنافسة، واجتمعت لجنة تحكيم الفن التشكيلي لاختيار الأعمال الفنية الفائزة.

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح

وخلال الفترة بين 16 و20 نوفمبر، انطلق مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، في دورته الخامسة، والتي تحمل اسم الفنانة الراحلة سناء جميل، على مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ، بحضور عدد كبير من الفنانين والمثقفين العرب، وسط إجراءات احترازية مشددة والتزام بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي.

وشارك في المهرجان، وزيرة الثقافة، الدكتورة إيناس عبد الدايم، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور أشرف زكي رئيس أكاديمية الفنون، والفنانة سميحة أيوب الرئيس الشرفي للمهرجان، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان مازن الغرباوي رئيس المهرجان، وعدد من قيادات وزارة الثقافة ونجوم المسرح المصري.

مهرجان الإسكندرية السينمائي

وفي 7 نوفمبر الماضي، انطلقت فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، بمشاركة 6 دول عربية، هم: "سوريا، المغرب، الجزائر، ليبيا، تونس، ولبنان" ، رغم الصعوبات عن أزمة كورونا وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية.

وشهد المهرجان في نسخته للعام الحالي مسابقتين للأفلام القصيرة والأفلام الروائية الطويلة، ويشارك في مسابقة الأفلام الروائية القصيرة نحو 20 فيلما، أما مسابقة الأفلام الروائية الطويلة فيشارك فيها 12 فيلما.

مهرجان الجونة السينمائى

بينما اكتسب مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الرابعة، بالغردقة، تحت شعار "الإنسان والحلم"، الذي انطلق في 23 أكتوبر الماضي، صيت واسع، بحضور عدد كبير من الفنانين المصريين والعرب والأجانب، وتنافس به نحو 65 فيلما في ثلاث مسابقات رسمية لـ "الأفلام الروائية الطويلة، والأفلام الوثائقية الطويلة، والأفلام القصيرة".

وشهد المهرجان إجراءات احترازية عديدة لمواجهة كورونا، عبر فريق سلامة خاص، وتم اختبار جميع الضيوف الأجانب عبر مسحة "بي سي أر"، إلا أنه رغم ذلك شهد عدة حالات إصابة بكورونا من بينهم الفنانات بسمة وزينب غريب وسارة عبدالرحمن والاستايلست ريم العدل.

مهرجان الموسيقى العربية

في 1 نوفمبر الماضي، بدأت فاعليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ29، لأول مرة، على مسرح النافورة الجديد، خارج الأسوار، بحضور نجوم الأوبرا والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة والدكتور مجدي صابر.

واستمر المهرجان لمدة 10 أيام، وسط إجراءات احترازية عديدة لمنع تفشي كورونا، على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية) وأوبرا الإسكندرية ودمنهور، وشهد 29 حفلا غنائيا وموسيقيا بمشاركة 93 فنانا من 5 دول عربية هى مصر، لبنان، الأردن، العراق، تونس.

معرض القاهرة الدولي للكتاب

وعلى خلافهم، قررت اللجنة الإدارية العليا لـ معرض القاهرة الدولي للكتاب، برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، تأجيل موعد المعرض لهذا العام ليكون موعده المقترح الأربعاء 30 / 6 / 2021 وتستمر إقامته حتى الخميس 15 / 7 / 2021 بزيادة أربعة أيام عن المعتاد، بسبب تطورات جائحة كورونا، وأثرها على خريطة معارض الكتب في العالم.

وشددت اللجنة الإدارية العليا للمعرض حرصها على إقامته باعتباره حدثًا ثقافيًا دوليًا بارزًا وخروجه بالصورة المشرفة ودعمًا لصناعة النشر والكتاب.