شروط ومستندات التصالح في مخالفات البناء بعد مد المهلة حتى نهاية 2020

أعلنت الحكومة المصرية اليوم، مد فترة التقديم في التصالح في مخالفات البناء لنهاية العام، استجابة لمطالب عدد من المواطنين الذين تزاحموا على الوحدات الإدارية والجمعيات الأهلية التي تتولى سداد قيمة التصالح لأهالينا من القرى الأكثر احتياجا.

وتستعرض "الوطن" الشروط والمستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء، ضمن الخدمات التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة..

شروط التصالح على مخالفات البناء

- ألا تكون المخالفة أخلّت بالسلامة الإنشائية للمبنى، وألا تكون شكلت خطورة على المباني المحيطة به.

- أن يوفر مقدم طلب التصالح أساليب الحماية من الحرائق داخل المبنى.

- أن يقوم مقدم الطلب بطلاء المبنى محل التصالح من الخارج.

- أتاح القانون للمتصالح دفع مقدم 25% من قيمة المخالفة وتقسيط الباقي على 3 سنوات.

- دفع قيمة التصالح التي تبدأ بـ50 جنيهًا للمتر وصولا إلى 2000 جنيه للمتر، وفقًا لما تحدده لجنة التصالح.

- ألا تكون المخالفة ناتجة عن تغيير نشاط المنشأة، سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية.

- ألا تكون المخالفة ناتجة عن التعدي على مساحة الشوارع المحددة من جهة الحي.

- ألا تكون المخالفة ناتجة عن التعدي على حقوق الارتفاق أي "المسافة بين الجيران".

الأوراق المطلوبة لتقديم طلب التصالح

صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم طلب التصالح.

المستندات الدالة على أنّ المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

- المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة.

- المستند الدال على تاريخ تركيب أي مرفق من مرافق العقار.

- مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية.

- عقود البيع المشهرة، أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري.

- صورة ملتقطة من القمر الصناعي.

- الإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب.