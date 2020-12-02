محطة معالجة وموقع إلكتروني ودليل إرشادي.. خطة "البيئة" لمواجهة كورونا

عدد من الإجراءات اتخذتها وزارة البيئة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد للتخلص من النفايات الطبية بالمستشفيات ومناطق العزل وضمان حماية العاملين في منظومة المخلفات والقطاع الطبي، حيث نفذت وزارة البيئة خلال الفترة الماضية محطة المعالجة المركزية للنفايات الطبية باستخدام تكنولوجيا الفرم والتعقيم بمستشفى صدر بسيون بمحافظة الغربية، كمشروع استرشادي لأفضل الممارسات البيئية وأحدث التكنولوجيات المتاحة للتخلص من النفايات الطبية وبتكلفة حوالي 20 مليون جنيه مصري.

كما تم إطلاق الموقع الإلكتروني لإدارة مخلفات الرعاية الصحية بالتعاون مع وزارة الاتصالات، بهدف متابعة كميات المخلفات المتولدة بكل منشأة صحية وتوقيتات نقلها لمحطات المعالجة، والكميات التي تمّت معالجتها وتعيين مسؤول عن النفايات الطبية بكل منشأة صحية وتدريبهم على التسجيل وإدخال البيانات على الموقع الإلكتروني الخاص بتلك النفايات وذلك بالتنسيق مع وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي.

وأصدرت وزارة البيئة أول دليل إرشادي يتضمن الآلية الآمنة للتخلص من مهمات الوقاية الشخصية من الفيروس في القطاعات المختلفة، والذي يقدم الإجراءات التي يجب أن تتخذها مختلف القطاعات، سواء منشآت صحية أو منشآت فندقية وسياحية أو نوادٍ رياضية أو منازل المواطنين، لإدارة مهمات الوقاية الشخصية بشكل آمن بعد استخدامها والناتجة عن هذه القطاعات وضمان عدم نشرها للفيروس.

ويضم الدليل تكلیف مسؤول لإدارة النفايات بكل منشأة من قوة العمل بذات المنشأة ويفضل أن يكون من قسم السلامة والصحة المهنية لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية للتخلص من مخلفات مهمات الوقاية الشخصية من فيروس كورونا وخصوصا فيما يتعلق بالتوعية وتطبيق الإجراءات وإمساك سجلات تسليم النفايات إلى القائمين على مركبات نقل النفايات وأماكن التخلص النهائي ورفع وعي العاملين في مجال تجميع القمامة وأعمال النظافة وتوفير مهمات الوقاية الشخصية لهم وعدم التهاون في ارتدائها طول فترة العمل.

وتوفير حاويات بغطاء يفتح عن طريق القدم وبها أكياس مخصصة لتجميع مخلفات مهمات الوقاية الشخصية ذات لون أبيض يرش على حاويات وأكياس تجميع هذه النفايات من الداخل والخارج کلور مخفف أو كحول أيثيلي بتركيز 70% أو أي من المطهرات المستخدمة لهذا الغرض بصفة دورية وقبل غلق الأكياس يمكن لرواد هذه المنشآت أن يقوموا بتجميع مخلفات مهمات الوقاية الشخصية الخاصة الناتجة عنهم في أكياس صغيرة خاصة بهم ذات لون أبيض على مدار اليوم أو الفترة التي يتواجدوا فيها في المنشأة ثم يقوموا بوضعها في حاويات النفايات المخصصة لذلك.

ويتم تجميع أكياس مخلفات مهمات الوقاية الشخصية الناتجة من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وتجمع حاويات النفايات في مكان تخزين مؤقت لحين نقلها إلى جهة المعالجة أو المدفن مع مراعاة عدم وصول أي حيوانات أو طيور أو قوارض لمكان التخزين وتجنب الضغط على أكياس تجميع المخلفات لعدم انبعاث هواء ملوث منها وخصوصا إذا لم يتم رشها بأي من المطهرات سابقة الذكر.