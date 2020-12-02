جامعة الزقازيق: الطبيب المتهم بالتحرش ما زال موقوفا عن العمل

كشف الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق، عن أنّ الجامعة بانتظار الحكم النهائي الذي يصدر من المحكمة، بشأن واقعة الطبيب المتهم بالتحرش بفتاة في أحد وسائل النقل العام خارج الجامعة، مشيرا إلى أنّ الجامعة تتابع ملفه الطبي من خلال الشؤون القانونية التابع لها.

وأضاف شعلان، لـ"الوطن"، أنّ الجامعة ستبدأ التعامل مع الطبيب بعد صدور الحكم النهائي، وفي ضور الأوراق المرسلة من قبل النيابة العامة، وسيحال لمجلس تأديب وشؤون قانونية عقب خروجه، موضحا أنّه ما زال موقوفا عن العمل حتى الآن.

وأوضح رئيس جامعة الزقازيق، أنّ مجلس التأديب والشؤون القانونية هي المنوطة بالنظر في أمر الطبيب، وذلك بعد الانتهاء من محاكمته من الجهات المختصة وصدور الحكم النهائي بشأن الواقعة.

وقررت نيابة الزقازيق الكلية، إحالة الطبيب المتهم بارتكاب فعل فاضح داخل ميكروباص إلى محكمة الجنح، اليوم، بعد أيام من استئناف النيابة على قرار قاضي المعارضات بإخلاء بسبيله بكفالة مالية.

وكانت غرفة المشورة بمحكمة الزقازيق في محافظة الشرقية، قررت في وقت سابق قبول استئناف النيابة العامة على قرار قاضي المعارضات، بإخلاء سبيل الطبيب المتهم بـ"فعل غير أخلاقي"، أثناء استقلاله سيارة أجرة "ميكروباص" في مدينة الزقازيق، وقررت الغرفة استمرار حبس المتهم 15 يوما على ذمة القضية.

وقرر قاضي المعارضات بمحكمة الزقازيق، في وقت سابق، إخلاء سبيل الطبيب المتهم بكفالة 2000 جنيه على ذمة القضية، وهو القرار الذي استأنفت عليه النيابة، التي سبق وأمرت بتجديد حبس المتهم على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء ابراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا بورود بلاغ لقسم شرطة ثان الزقازيق، من فتاة تبلغ من العمر 19 عاما، بمعاونة سائق وعدد من المارة، بالتحفظ على الطبيب في أحد الشوارع، لاتهامه بارتكاب "فعل غير أخلاقي" داخل الميكروباص.

وانتقلت قوة من الشرطة إلى مكان الواقعة، واصطحبت الطبيب إلى مقر القسم، حيث اتهمته الفتاة بأنّه ارتكب "فعل غير أخلاقي"، أثناء استقلاله الميكروباص، ووقوفه ناحية المقعد الذي تجلس عليه.