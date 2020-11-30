ضبط 3 عاطلين بحوزتهم نصف كيلو حشيش واستروكس في القليوبية

ضبطت أجهزة البحث الجنائي بالقليوبية 3 عاطلين بالقناطر الخيرية وشبرا الخيمة، اليوم، بحوزتهم 500 قرص مخدر، ونصف كيلو حشيش واستروكس، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابات المختصة فتولت التحقيق وأمرت بحبس المتهمين وتحريز المضبوطات

كانت معلومات سرية وردت للواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية ، بقيام 3 عاطلين بترويج الأقراص المخدرة والحشيش والأستروكس، على المتعاطين بالقناطر الخيرية وشبرا الخيمة، فكلف اللواء حاتم حداد، مدير المباحث الجنائية، بسرعة القبض علي المتهمين.

جرى تشكيل فريق بحث قاده المقدمان أسامة مشهور، رئيس مباحث القناطر الخيرية وأحمد عصر، رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة، وأسفرت الجهود عن القبض على المتهمين "م .ع" 28 عامًا عاطل ومقيم بالمطرية في القاهرة، وبحوزته 500 قرص مخدر، ومبلغ مالي 305 جنيهات، وهاتف محمول ، و "م . ص " 28 عامًا، عاطل ومقيم بالمطرية في القاهرة، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش تزن حوالى 250 جراما ومبلغ مالي 220 جنيها وهاتف محمول، و"ف.م" 29 عامًا، عاطل ومقيم بيجام، وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس تزن 250 جرامًا، ومبلغ مالي 250 جنيهًا وهاتف محمول.