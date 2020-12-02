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احتفالا بالكريسماس.. إضاءة جبل البر الغربي في الأقصر

كتب:

محمد عبد اللطيف الصغير
01:15 م | الأربعاء 02 ديسمبر 2020
الكريسماس ارشيف

الكريسماس ارشيف

أعلنت المهندسة مارى روحي، مدير إدارة الكهرباء بمحافظة الأقصر، البدء في إعادة إنارة الجبل بالبر الغربى باستخدام أحدث أنظمة الأنارة، لافتة إلى إسناد المشروع لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية "شركة بصريات" بناء على توجيهات المحافظ، المستشار مصطفى ألهم.

 وأضافت في تصريح لها، اليوم، أن الكشافات المستخدمة فى عملية الإنارة هى الليد الموفرة "وورم" وهى الإضاءة صفراء اللون وتتماشى مع إضاءة الجبل، كما تساعد على تخفيف الأحمال بشبكة الكهرباء بنسبة 35% ، وترشد الإستهلاك مع الحفاظ علي الجانب الجمالي. 

وأكدت مدير إدارة الكهرباء بالمحافظة، الانتهاء من أعمال الإنارة بالجبل قبل أعياد الميلاد والموسم السياحي.

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