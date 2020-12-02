مصر الثامنة عربيا في مؤشر جاهزية الدول للذكاء الاصطناعي لعام 2020

عقد معهد التخطيط القومي، أمس الثلاثاء، ثالث حلقات نشاط المتابعات العلمية للعام الأكاديمي 2020/2021، والتي قدم فيها الدكتور محمد ماجد خشبة الأستاذ بمركز الأساليب التخطيطية بالمعهد، عرضاً لتقرير مؤشر جاهزية الحكومات للذكاء الاصطناعي "2020 Government AI Readiness Index".

ويصدر التقرير للعام الثالث على التوالي بالتعاون بين مؤسستين عالميتين؛ هما مؤسسة رؤي أكسفورد البريطانية "OXFORD INSIGHTS"، ومركز بحوث التنمية الدولية الكندي "IDRC"، وهو المركز الذى يتبنى مشروعاً للذكاء الاصطناعي من أجل التنمية "AI4D".

ويركز المؤشر بالدرجة الأولى على قياس مدى جاهزية وقدرة الحكومات في دول العالم المختلفة على استخدام وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات العامة للمواطنين، وتحسين كفاءة الأداء في القطاعات الحكومية، ومدى قدرة الحكومات على تبنى سياسات محفزة للاستخدام المسئول للذكاء الاصطناعي في دعم التنمية ومجالاتها المختلفة في كل دولة.

وتتصدر الولايات المتحدة كافة دول العالم على المؤشر في 2020، تليها دول أوروبية مثل بريطانيا، وفنلندا، وألمانيا، والسويد، وهناك أربع دول من الخمسة المتصدرة لديها بالفعل استراتيجيات وطنية منشورة للذكاء الاصطناعي.

وتضمنت أهم نتائج المؤشر لعام 2020، مجيئ الصين في المرتبة التاسعة عشرة على المؤشر، ورغم تحقيقها اختراقات عديدة وتبنى استراتيجية عام 2017، إلا أن هناك تحديات تتعلق بالشق التنفيذي الحكومي للاستراتيجية الصادرة عام 2017.

وقال الدكتور محمد ماجد خشبة، إن مصر جاءت في المرتبة (56 - من 172 دولة) عالمياً، والمرتبة (8 – من 18 دولة) ضمن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما تأتى في المرتبة ( 27 – من 34 دولة) على مؤشر الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي.

وأضاف أن من الميزات الهامة لدى مصر، اطلاق استراتيجية وطنية عام 2019، وتأسيس مجلس وطني للذكاء الاصطناعي عقد جلسته الأولى فبراير 2020، والمشاركة في مجموعة أفريقية للذكاء الاصطناعي.

وأشار إلى أن هناك تحديات لتحديث البنية التحتية الرقمية في مصر، ونقص عدد الخدمات الحكومية المباشرة على الشبكة "On-line"، وحوكمة الذكاء الاصطناعي، وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة الموهوبة، وتحديات بمحور البيانات والبني التحتية للاتصالات، إلى جانب تحديات فجوات فى الشمول الرقمي خاصة المناطق الريفية والمهمشة.

وأكد الأستاذ بمركز الأساليب التخطيطية بمعهد التخطيط القومي، أن القطاع التكنولوجي المصري صغير لكن ينمو بصورة جيدة مع نماذج جيدة ، منها تطور نموذج "STEM" خاصة فى خبرات وتجارب مثل جامعة القاهرة، واهتمامات بالذكاء الاصطناعي، وكذلك جهود مماثلة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة.

ولفت المؤشر إلى أن الولايات المتحدة تحقق ميزات تنافسية على المؤشر نتيجة الدور الابتكاري والتكنولوجي المتنامي للقطاع الخاص (اسهامات وادى السيليكون كمثال)، ودور الشركات الكبرى الأمريكية الكبرى مثل "Amazon - Google ،Facebook ،IB".