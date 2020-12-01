انطلاق المبادرة الرئاسية للكشف عن "فيروس سي" بمدارس المنوفية

أعلن محمد موسي، نائب محافظ المنوفية، انطلاق فاعليات المبادرة الرئاسية للكشف عن فيروس سي لطلاب الصف الأول الإعدادي، ضمن مبادرة (100 مليون صحة ) بمدرسة المساعي الإعدادية القديمة بنات بشبين الكوم، رافقه الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة والدكتور أحمد سويد وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور بشري فايق مدير فرع التأمين الصحي.

وتفقد نائب المحافظ أعمال نقاط فحص المبادرة الرئاسية، اليوم، مشيداً بالمبادرات الرئاسية التى من شأنها تطوير المنظومة الطبية في ربوع محافظات الجمهورية، موجهاً إلى تذليل كافة المعوقات التي تواجه فرق الكشف بجميع المدارس بنطاق المحافظة لتحقيق المستهدف من المبادرة حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب.

وأوضح مدير عام الهيئة العامة للتأمين الصحي، أن حملة الكشف عن "فيروس سي" لطلاب الصف الأول الإعدادي، تنطلق اليوم ولمدة 4 أشهر وتستهدف الكشف على (98 ألف و34 طالب) في 71 مدرسة بنطاق المحافظة من خلال 16 فرقة بالتعاون والتنسيق التام بين وزارتي التربية والتعليم والصحة والسكان والهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأشار إلى إجراء المسح الطبي الشامل للطلاب لقياس الوضع الصحي لهم ووضع الآليات اللازمة التي من شأنها تحسين صحتهم من خلال فريق طبى متخصص للكشف عن فيروس سي فضلاً عن صرف العلاج اللازم بالمجان، ووجّه نائب المحافظ، وكيل وزارة التربية والتعليم، بالتنبيه على أولياء الأمور بضرورة حضور أبنائهم للخضوع للفحص الطبي.

وأكد متابعته المستمرة للمبادرة لتذليل العقبات وضمان توفير مناخ مناسب أمام الفرق الطبية المشاركة في تنفيذ الحملة من أطباء وممرضين وفنيي معامل ومدخلي بيانات لتسجيل بيانات الطلاب بالمدارس، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروسات المعدية والأوبئة حفاظا على صحة وسلامة الجميع.