بعد إصابة محافظ المنوفية بكورونا.. نائبه: يمارس عمله من داخل العزل

عقب الإعلان عن إصابة اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بفيروس كورونا المستجد، سادت حالة من التوتر بين الموظفيين داخل ديوان عام المحافظة، خاصة مع ارتفاع أعداد المصابين بين موظفي مكتبه إلى 5 حالات.

وكان محافظ المنوفية، أكد في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إصابته بفيروس كورونا المستجد، إثر مخالطته عدد من الموظفيين بمكتبه بديوان عام محافظة المنوفية، مشيرا إلى عزله باستراحة المحافظ بمدينة شبين الكوم منذ أمس، مع مباشرة عمله من مكتبه بالاستراحة، مؤكدا أن حالته الصحية مستقرة.

وعقب التأكد من إصابة المحافظ، تم تطهير وتعقيم مبنى الديوان العام بشكل كامل، ووضع تشديدات قوية فيما يخص الإجراءات الإحترازية والوقائية من فيروس كورونا، بما في ذلك التباعد الإجتماعي وارتداء الكمامة على كافة الموظفيين، وإجراء عمليات التباعد الاجتماعي بين الموظفيين والمواطنين.

من جانبه، أكد محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، أنه أجرى المسحة الطبية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، وظهرت النتيجة سلبية، موضحا أنه يمارس مهام عمله من مكتبه بديوان عام المحافظة، مؤكدا على استقرار الوضع بالنسبة للعاملين وسير العمل بشكل طبيعي لإنجاز مصالح المواطنين.

وأضاف نائب محافظ المنوفية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه تم التشديد على جميع الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة، وارتداء الكمامة لكافة العاملين، بالإضاقة إلى الإجراء السابق بتخفيض عدد العمالة في جميع المصالح الحكومية بما فيها الديوان العام للمحافظة.

وطمأن "موسي" الجميع، على صحة محافظ المنوفية، مؤكدا استقرار حالته واستمراره في تأديه مهام عمله من داخل العزل الصحي باستراحة المحافظ بمدينة شبين الكوم، مشددا على أنه يخضع للعلاج وفق برتوكولات وزارة الصحة، فضلا عن متابعة الأطباء بمستشفى حميات شبين الكوم لحالته.