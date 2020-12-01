رسالة "أبوليمون" من العزل: "العمل لم يتأثر وأشكر شعب المنوفية"

نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، رسالة من محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبو ليمون، بعد إعلان اصابته بفيروس كورونا المستجد، قدم خلالها الشكر لأهالي المحافظة على رسائلهم للاطمئنان عليه بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا.

وجاء في البيان:"أهالي محافظة المنوفية الكرام، تلقيت ببالغ الامتنان والحب رسائلكم خلال الساعات الماضية منذ إعلان خبر إصابتي بفيروس كورونا، وقد كانت تلك الرسائل قوة دعم لا توصف لما فيها من صدق مشاعر ومحبة تصف بصدق أصالة وطيب معدن شعب المنوفية العظيم، الذي شرفت بأن أعمل من أجله خلال عاما مضى ويشهد الله أنني لم أدخر في سبيل خدمتكم ووفاء بقسمي أمام القيادة السياسية جهدا أو عرقا" .

وأضاف محافظ المنوفية، في البيان: "وإنني إذ أتقدم لكم بخالص الشكر والعرفان على دعمكم لي في محنتي وكلماتكم ورسائلكم تظل وساما وتكريما لفترة أعتبرها بصدق أفضل أيام مسيرتي التي امتدت في خدمة الوطن لمدة خمسة وثلاثين عاما، وإذ أنتهز هذه الفرصة لأطمئنكم عن سير العمل وأنني أتابع كل كبيرة وصغيرة من خلال فريق العمل بالمحافظة، وحرصت منذ اليوم الأول على إشراك زملائي من قيادات المحافظة في كافة التفاصيل، والحمد لله أنه بفضل ذلك لم يتأثر سير العمل وأنا معهم من خلال وسائل الاتصال المختلفة في كافة الأمور لحظة بلحظة، وأعدكم بعد شفائي بإذن الله بطفرة داخل المحافظة سيلمسها الجميع" .كان اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أصابته بفيروس كورونا المستجد إثر مخالطته لعدد من الموظفيين بمكتبه بديوان عام محافظة المنوفية .

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، أعلن في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أمس، أنه معزول باستراحة محافظ بمدينة شبين الكوم، ويباشر عمله من مكتبه بالاستراحة وحالته الصحية مستقرة، مضيفا أنه يخضع للعلاج وفق البروتوكول المتبعه في وزارة الصحه من خلال مستشفي حميات شبين الكوم .

الجدير بالذكر، أن 5 موظفين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد بديوان عام محافظة المنوفية، أمس السبت، بينهم مدير مكتب المحافظ، ومدير العلاقات، واثنين اخرين من مكتب المحافظ، بعد إجراءهم المسحة الطبية الخاصة بمصابي فيروس كورونا، إثر ظهور الأعراض علي عدد منهم .

وأكد مصدر مسؤؤول بمحافظة المنوفية، أن جميع المصابين يخضعون للعزل المنزلي وفق الإجراءات الطبية والتعليمات الوراده من وزارة الصحة، وتحت إشراف طبي كامل، وطمأن المصدر أنه تم تعقيم عدد من المكاتب التي ظهر بها الحالات لمنع انتشار العدوي بين العاملين بالديوان العام للمحافظة حفاظا علي صحتهم .

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أن الموظفيين خضعوا للمسحة الطبية لفيروس كورونا المستجد أمس الجمعة، بعد ظهور الأعراض علي عدد منهم، مؤكدا أنه تأكدوا من الإصابة مشددا علي أن الوضع الصحي للمصابين الأربعة مستقر داخل العزل المنزلي وتخت إشراف طبي من مديرية الصحة بمحافظة المنوفية .