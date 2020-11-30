عاجل.. ارتفاع عدد مصابي كورونا في مكتب محافظ المنوفية لـ5

أكدت مصادر مسؤولة بديوان عام محافظة المنوفية، إرتفاع الإصابات بفيروس كورونا بين العاملين بمكتب المحافظ إلي 5 موظفين، بينهم مدير مكتب المحافظ، ومدير العلاقات العامة، مشيرة إلى أن المسحة الطبية لفيروس كورونا أثبتت تلك الإصابات.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، اليوم، أن هناك تشديدات قوية على ارتداء الكمامة والالتزام بالإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا بين العاملين بالديوان العام، مؤكدة أن العمل يسير بشكل طبيعي.

نائب محافظ المنوفية: نتيجة مسحة كورونا سلبية وأمارس عملي بمكتبي

قال محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، إن التحاليل أظهرت سلبية المسحة الطبية المسحوبة منه والخاصة بفيروس كورونا المستجد، موضحًا أنه يمارس مهام عمله من مكتبه بديوان عام المحافظة.

وأضاف نائب محافظ المنوفية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه تم تشديد الإجراءات الإحترازية والوقائية اللازمة وإلزام العاملين بارتداء الكمامة بالإضافة إلى الإجراء السابق الذي اتخذه محافظ المنوفية بتخفيض عدد العمالة في جميع المصالح الحكومية بما فيها الديوان العام للمحافظة.

وطمأن "موسى" الجميع، علي صحة اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، مؤكدا استقرار حالته الصحية واستمراره في تأديه مهام عمله من داخل العزل الصحي باستراحة المحافظ بمدينة شبين الكوم، مشيرًا إلى أنه يخضع للعلاج وفق برتوكولات وزارة الصحة وسط متابعة الأطباء بمستشفي حميات شبين الكوم.

وأعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، إصابته بفيروس كورونا المستجد، مساء أمس، إثر مخالطته لعدد من الموظفيين بمكتبه بديوان عام المحافظة، وأكد المحافظ عزله باستراحة مدينة شبين الكوم، ويباشر عمله من مكتبه بالاستراحة وحالته الصحية مستقرة، وأضاف محافظ المنوفية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه يخضع للعلاج وفق البروتوكول المتبع في وزارة الصحه من خلال مستشفي حميات شبين الكوم.